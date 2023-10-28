Казахстан проголосовал за принятие резолюции о немедленном перемирии в секторе Газа

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАС и требованием впустить в сектор Газа гуманитарную помощь и защитить гражданское население.

Казахстан проголосовал за принятие резолюции, передает Tengrinews.kz. Документ призывает к "немедленному и безоговорочному освобождению" всех гражданских лиц, находящихся в плену, а также требует обеспечить их безопасность и гуманное обращение с ними в соответствии с международным правом, сказано в пресс-релизе организации.

За принятие резолюции проголосовали 120 стран, воздержались 45. Против примирения выступили 14 участниц голосования, в том числе Израиль и США.