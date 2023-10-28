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Передача прав Казахстану: правительство заявило о договоренности с "АрселорМиттал Темиртау"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:30
Передача прав Казахстану: правительство заявило о договоренности с "АрселорМиттал Темиртау"
Фото пресс-службы премьер-министра
В правительстве заявили о завершении оформления сделки по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Сообщается, что Алихан Смаилов возглавил Правительственную комиссию по расследованию причин аварии на шахте имени Костенко.

По поручению Главы государства под председательством премьер-министра Алихана Смаилова создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий несчастного случая на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области.

В ее состав вошли первый вице-премьер Роман Скляр, министры по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, внутренних дел – Ержан Саденов, здравоохранения – Ажар Гиният, труда и социальной защиты населения – Светлана Жакупова, промышленности и строительства – Канат Шарлапаев, представители правоохранительных органов, акимата Карагандинской области, инспекции труда, профсоюза угольщиков "Қорғау" и другие.


"Будет проведено всестороннее расследование причин группового несчастного случая вследствие пожара на шахте. Наряду с этим будут приняты меры по оценке причиненного ущерба, оказанию первоочередной помощи пострадавшим и семьям погибших.

Также сообщаем, что правительством достигнута предварительная договоренность с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе.


Источник: Tengrinews.kz
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