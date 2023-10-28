Правительство ответило на информацию о передаче АМТ другим иностранным инвесторам

Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в заявлении пресс-службы правительства.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области и поручил прекратить сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".

В пресс-службе правительства опровергли сообщение о передаче объектов "АрселорМиттал Темиртау", передает Tengrinews.kz."В социальных сетях распространяется информация о передаче АО "АрселорМиталл Темиртау" другим иностранным инвесторам.Отмечается, что в настоящее время ведется работа по возвращению предприятия в пользу Республики Казахстан. Вопрос последующей передачи АО "АМТ" другим иностранным инвесторам правительством не рассматривается.Напомним, в Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко. На данный момент число подтвержденных жертв составило 21 человек. В шахте еще остаются больше 20 шахтеров.