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Правительство ответило на информацию о передаче АМТ другим иностранным инвесторам

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 12:03
Правительство ответило на информацию о передаче АМТ другим иностранным инвесторам
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В пресс-службе правительства опровергли сообщение о передаче объектов "АрселорМиттал Темиртау", передает Tengrinews.kz.

"В социальных сетях распространяется информация о передаче АО "АрселорМиталл Темиртау" другим иностранным инвесторам.

Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в заявлении пресс-службы правительства.


Отмечается, что в настоящее время ведется работа по возвращению предприятия в пользу Республики Казахстан. Вопрос последующей передачи АО "АМТ" другим иностранным инвесторам правительством не рассматривается.

Напомним, в Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко. На данный момент число подтвержденных жертв составило 21 человек. В шахте еще остаются больше 20 шахтеров.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области и поручил прекратить сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".


Источник: Tengrinews.kz
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