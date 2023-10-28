Взрыв на шахте в Караганде: число погибших выросло до 32

"По состоянию на 15:00 обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются. В аварийно-спасательных работах на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМитталТемиртау" задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб", - говорится в сообщении.

Количество погибших от взрыва на шахте имени Костенко в Караганде возросло, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.Для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии в Караганде (в ДЧС 8-7212-51-72-23, АрселорМиттал Темиртау 8-7212-49-72-70) и Астане (8-7172-70-41-08).Напомним, в Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко. В шахте еще остаются больше 20 шахтеров.Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области и поручил прекратить сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".Позже в правительстве заявили о завершении оформления сделки по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана.