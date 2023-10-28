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Какую помощь окажут семьям погибших шахтеров

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 17:39
Какую помощь окажут семьям погибших шахтеров
Фото пресс-службы Акорды
Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Жакуповой, семьям погибших будут назначены пособия по потере кормильца из трех источников: республиканского бюджета, социального страхования и компании по страхованию жизни.

"Общий ежемесячный средний размер выплат составит 400-500 тысяч тенге до достижения иждивенцами 18-летнего возраста. Если дети будут обучаться в вузах, то до 23 лет. Выплата всех средств пока будет обеспечена именно через "АрселорМиттал Темиртау". Компания обязана в соответствии с коллективным договором оплатить риски годовой оплаты. Все расходы, связанные с погребением, АМТ берет на себя. Обучение детей в вузах тоже должен взять на себя АМТ", – отметила Жакупова во время заседания оперативного штаба под председательством Президента.


Кроме того, министр здравоохранения Ажар Гиният доложила об оказании медицинской помощи пострадавшим.

"Медицинская помощь была организована сразу в полном объеме. Люди, получившие отравление газом разной тяжести, получают лечение в отделении токсикологии. Для оказания необходимой медицинской помощи задействован весь врачебный состав", – заявила министр.


Премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что Правительством достигнута предварительная договоренность с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается процесс оформления сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан.

Напомним, в Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области и поручил прекратить сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".

Позже в правительстве заявили о завершении оформления сделки по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана.


Источник: Tengrinews.kz
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