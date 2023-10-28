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ЧП на шахте Костенко: взрывная волна была на 2 километра

Просмотров:155 Опубликовано: Сегодня, 19:15
ЧП на шахте Костенко: взрывная волна была на 2 километра
Фото из открытых источников
Об этом сообщил на брфинге первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» Геннадий Силинский, передает Kazinform.

- Взрывная волна была на 2 километра. Проверка на данной шахте проводилась с 9 октября, до 30 октября должна была быть. Более 200 нарушении было по результатам предыдущих проверок. Основное нарушение - некачественный контроль загазованности. Должного контроля не было в этой части, - озвучил Геннадий Силинский.


На данный момент известно о 33 погибших. В больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек.

— Были обнаружены 33 человека, 13 еще не найдены, 6 человек вывели. Сейчас ведется работа. Очаг пожара, который был, локализовали. После выдачи пострадавших с аварийного участка будем концентрировать все силы на восточном крыле, — сообщил Силинский.


Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров. Также глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с «АрселорМитталТемиртау».

По факту ЧП на шахте имени Костенко Генпрокуратура начала уголовное расследование.


Источник: forbes.kz
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