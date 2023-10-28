ЧП на шахте Костенко: взрывная волна была на 2 километра

- Взрывная волна была на 2 километра. Проверка на данной шахте проводилась с 9 октября, до 30 октября должна была быть. Более 200 нарушении было по результатам предыдущих проверок. Основное нарушение - некачественный контроль загазованности. Должного контроля не было в этой части, - озвучил Геннадий Силинский.

— Были обнаружены 33 человека, 13 еще не найдены, 6 человек вывели. Сейчас ведется работа. Очаг пожара, который был, локализовали. После выдачи пострадавших с аварийного участка будем концентрировать все силы на восточном крыле, — сообщил Силинский.

Об этом сообщил на брфинге первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» Геннадий Силинский, передает Kazinform.На данный момент известно о 33 погибших. В больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек.Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров. Также глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с «АрселорМитталТемиртау».По факту ЧП на шахте имени Костенко Генпрокуратура начала уголовное расследование.