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Нет средств защиты, не проводят обучение: как нарушают безопасность труда в Казахстане

Просмотров:215 Опубликовано: Сегодня, 08:14
Нет средств защиты, не проводят обучение: как нарушают безопасность труда в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Трагедия на шахте "АрселорМиттал Темиртау" унесла жизни по меньшей мере 33 горняков. 13 человек остаются под завалами. Еще 20 человек были госпитализированы после взрыва.

Пока причины трагедии не установлены. Но министр по ЧС на вечернем брифинге заявил, что в прошлом году проводили проверку шахты имени Костенко и там выявили 212 нарушений. Устранили ли их после проверки - вопрос открытый.

В тот же день Президент Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". Скоро объекты компании передадут в собственность государства.

Несчастный случай на шахте - далеко не единственный пример массовых смертей на производстве в Казахстане. Только с начала года, без учета погибших в Караганде 28 октября, на предприятиях страны пострадали 995 человек, 145 из них погибли. Несмотря на годовое снижение числа пострадавших, число погибших выросло.

Корреспондент Tengrinews.kz решила выяснить, как часто на предприятиях в Казахстане выявляют нарушения условий труда, которые могут привести к травмам и гибели работников.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения в ответ на официальный запрос, в этом году инспекторы труда провели 5,2 тысячи проверок на предприятиях.

"Выявлено 8 197 нарушений, из них более 25 процентов приходится на вопросы безопасности и охраны труда", - сообщили в министерстве.


Там также назвали основные нарушения в области безопасности и охраны труда:

- в 15,3 процента случаев работодатели не обеспечивают работников безопасными условиями труда;
- в 9,7 процента случаев на предприятиях нет средств индивидуальной и коллективной защиты, специальной одежды и специальной обуви;
- в 11,2 процента случаев на предприятиях не обучают сотрудников тому, как соблюдать технику безопасности.

Стоит отметить, что за год ситуация почти не изменилась. В 2022 году инспекторы труда провели 5,3 тысячи проверок и выявили 8,8 тысячи нарушений. Из них 30 процентов также приходились на нарушение безопасности и охраны труда.


Источник: Tengrinews.kz
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