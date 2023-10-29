Взрыв на шахте в Караганде: число погибших выросло до 35

"На данный момент обнаружены тела 35 человек, из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтеров. В аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений горноспасателей Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб", - говорится в сообщении.

Количество погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко в Караганде возросло, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.Продолжается контроль газовой обстановки.Для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии в Караганде (в ДЧС 8-7212-51-72-23, "АрселорМиттал Темиртау" 8-7212-49-72-70) и Астане (8-7172-70-41-08).День траура проходит в КазахстанеНапомним, в Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко.Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области и поручил прекратить сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".Позже в правительстве заявили о завершении оформления сделки по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана.