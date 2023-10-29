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В Казахстане начались выборы депутатов маслихатов в 11 регионах

Просмотров:256 Опубликовано: Сегодня, 08:43
В Казахстане начались выборы депутатов маслихатов в 11 регионах
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Алматы и 10 регионах Казахстана стартовали выборы депутатов маслихатов, которые займут места выбывших избранников народа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Голосование пройдет в Алматы, области Абай, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, области Жетысу, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях.


Соответствующими территориальными избирательными комиссиями назначены выборы депутатов маслихатов вместо выбывших в 21-м избирательном округе. Всего будут избраны два депутата областных, семь депутатов городских и 12 депутатов районных маслихатов.

Согласно Конституции и законодательству, депутатом маслихата может быть гражданин Казахстана, достигший 20 лет. Не имеют права быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, а также лица, имеющие судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, вина которых в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.


Согласно утвержденному ЦИК календарному плану, выдвижение кандидатов в депутаты маслихата начинается 30 августа и продлится до 18:00 28 сентября текущего года. Регистрация кандидатов будет проходить до 18:00 3 октября.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 12:05
Жаль,что депутаты очень быстро забывают, что они "избранники народа".
Надо принять закон об отзые депутатов которые не выполняют свои обещания или принимают глупые законы.
 
 

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