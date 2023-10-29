Степь в крови: мясо сайгаков массово предлагают купить в Атырау

Ранее в Минэкологии уже говорили, что отстрел будет осуществляться исключительно охотниками “Охотзоопрома” и в открытую продажу мясо допускаться не будет. О всеобщей охоте заговорили лишь недавно. Соответствующий документ еще проходит общественное обсуждение.

Вся степь в крови сайгака, мясо его валяется — коллеги по охоте с ЗКО сообщают. Можно же было как-то хорошо, аккуратно все организовать. Тем же охотникам бы дали задание, — говорит член атырауского охотсообщества Ерик Ботаканов.

Не успела распространиться новость о разрешении отстрела сайгаков, как социальные сети и мессенджеры Атырау стали пестрить объявлениями о продаже мяса, передает Liter.kz со ссылкой на “Мой Город”.Но, несмотря на все вышесказанное, в Атырау уже вовсю предлагают мясо сайгаков по цене 1 500 тенге за килограмм.Профессиональные охотники опасаются, что речь может идти о мясе животных, павших по естественным причинам.Примечательно, что на рынках мясо сайги не реализуется. Лишь предлагается к покупке в интернете. При этом можно заказать доставку на дом.Официальная санитарно-эпидемиологическая служба еще не проверяла таинственных торговцев сайгачатиной. Для проверки санврачам нужен повод – официальная жалоба с фото- или видеоподтверждением сомнительного качества мяса.