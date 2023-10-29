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Степь в крови: мясо сайгаков массово предлагают купить в Атырау

Просмотров:286 Опубликовано: Сегодня, 09:58
Степь в крови: мясо сайгаков массово предлагают купить в Атырау
Фото: istockphoto.com
Не успела распространиться новость о разрешении отстрела сайгаков, как социальные сети и мессенджеры Атырау стали пестрить объявлениями о продаже мяса, передает Liter.kz со ссылкой на “Мой Город”.

Ранее в Минэкологии уже говорили, что отстрел будет осуществляться исключительно охотниками “Охотзоопрома” и в открытую продажу мясо допускаться не будет. О всеобщей охоте заговорили лишь недавно. Соответствующий документ еще проходит общественное обсуждение.


Но, несмотря на все вышесказанное, в Атырау уже вовсю предлагают мясо сайгаков по цене 1 500 тенге за килограмм.

Профессиональные охотники опасаются, что речь может идти о мясе животных, павших по естественным причинам.

Вся степь в крови сайгака, мясо его валяется — коллеги по охоте с ЗКО сообщают. Можно же было как-то хорошо, аккуратно все организовать. Тем же охотникам бы дали задание, — говорит член атырауского охотсообщества Ерик Ботаканов.


Примечательно, что на рынках мясо сайги не реализуется. Лишь предлагается к покупке в интернете. При этом можно заказать доставку на дом.

Официальная санитарно-эпидемиологическая служба еще не проверяла таинственных торговцев сайгачатиной. Для проверки санврачам нужен повод – официальная жалоба с фото- или видеоподтверждением сомнительного качества мяса.


Источник: liter.kz
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