Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 29 Октября
+16...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 470.3 KZT
  • €1 = 496.78 KZT
  • 1 RUB = 5.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Директор поликлиники в Атырау задержан по подозрению в хищении

Просмотров:154 Опубликовано: Сегодня, 11:16
Директор поликлиники в Атырау задержан по подозрению в хищении
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Директора поликлиники №4 в Атырау задержали в хищении в особо крупном размере передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по противодействию коррупции по Атырауской области.

"Антикоррупционной службой по Атырауской области в координации с прокуратурой области задержан директор городской поликлиники №4, который подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере", - сообщил руководитель Антикора Ерулан Сериккалиев на своей странице в Facebook.


24 октября специализированный следственный суд города Атырау санкционировал для подозреваемого меру пресечения в виде "содержание под стражей". Проводится досудебное расследование.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика