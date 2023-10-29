Директор поликлиники в Атырау задержан по подозрению в хищении

"Антикоррупционной службой по Атырауской области в координации с прокуратурой области задержан директор городской поликлиники №4, который подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере", - сообщил руководитель Антикора Ерулан Сериккалиев на своей странице в Facebook.

Директора поликлиники №4 в Атырау задержали в хищении в особо крупном размере передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по противодействию коррупции по Атырауской области.24 октября специализированный следственный суд города Атырау санкционировал для подозреваемого меру пресечения в виде "содержание под стражей". Проводится досудебное расследование.Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.