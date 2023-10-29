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Компания ArcelorMittal опубликовала заявление в связи с гибелью шахтеров

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:09
Компания ArcelorMittal опубликовала заявление в связи с гибелью шахтеров
Фото из открытых источников
Компания ArcelorMittal опубликовала официальное заявление, обратившись к семьям тех, кто потерял близких, а также к их коллегам и сообществам, понесшим тяжелую утрату на шахте имени Костенко Карагандинской области, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

В момент взрыва под землей находились 252 человека.

Невозможно подобрать слова, которые адекватно отреагировали бы на произошедшую огромную трагедию. Наши мысли особенно обращены к семьям тех, кто потерял близких. Мы понимаем, что не существует адекватной компенсации за понесенные ими потери, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать их в предстоящие недели и месяцы, – сказали в компании.


ArcelorMittal владеет рудниками в Казахстане с 1995 года. По их словам, эксплуатация сопряжена с высоким риском безопасности из-за их сложной геологии, что привело к ряду несчастных случаев со смертельным исходом за последние два года.

Мало утешает тот факт, что компания приложила значительные усилия, которые с 2020 года были еще более усилены, для улучшения показателей безопасности на предприятиях “АрселорМиттал Темиртау”. На этом фоне, несмотря на значительные усилия, предпринятые для стабилизации ситуации, мы договорились с правительством Казахстана найти новый путь вперед, который обеспечит устойчивость операции, – подчеркнули они.


Также они сообщили, что несколько месяцев назад проведены переговоры о передаче права собственности на “АрселорМиттал Темиртау” обратно правительству, а на прошлой неделе – подписали принципиальное соглашение.

Правительство Казахстана подтвердило это ранее, когда президент и премьер-министр посетили завод и заявили, что будут стремиться завершить сделку как можно скорее. А сейчас мы оплакиваем кончину наших коллег – президент объявил национальный день траура в Казахстане. Это также будет национальный день траура для всей компании ArcelorMittal, и я призываю всех вас принять соответствующие меры на местном уровне, – дополнили в компании.

Напомним, раннее министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев рассказал, когда АО "АрселорМиттал Темиртау" передаст права собственности в пользу Казахстану.


Источник: liter.kz
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