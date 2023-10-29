Взрыв на шахте в Караганде: число погибших выросло до 42

"По состоянию на 15:00 обнаружены тела 42 погибших, продолжаются поиски 4 шахтеров", - говорится в сообщении.

Количество погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко в Караганде возросло, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.По данным МЧС, руководитель республиканского оперативного штаба по ликвидации аварии министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов произвел спуск в шахту. Произведены осмотры мест пожара и гибели шахтеров."Оперативным штабом по ликвидации аварии в круглосуточном режиме ведется координация поисково-спасательных работ. Отрабатываются пути прохождения горноспасателей по наиболее безопасным и вероятным участкам нахождения шахтеров. Поисковые работы ведутся в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка четырех километрах друг от друга.Горноспасатели обеспечены необходимым оборудованием и средствами связи.Продолжается контроль газовой обстановки", - сообщили в МЧС.Всего в поисково-спасательных работах задействованы 55 горноспасателей и 15 единиц техники Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".Для обеспечения экстренной медицинской помощи задействованы 21 человек и 7 единиц техники скорой медицинской помощи.Кроме того, как уточняется, в МЧС и ДЧС Карагандинской области функционируют Республиканский и областной оперативные штабы.Для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии в Караганде (в ДЧС 8-7212-51-72-23, "АрселорМиттал Темиртау" 8-7212-49-72-70) и Астане (8-7172-70-41-08).