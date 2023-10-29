Умер после похода в бар: в деле о смерти павлодарца появились новые подробности

"Подсудимый, действуя умышленно, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья потерпевшего, без умысла на убийство, на почве возникшего конфликта нанес ему два удара кулаком в область головы, тем самым причинив открытую черепно-мозговую травму в виде изолированного перелома височной кости с переходом на основание, которая соответствует причинению тяжкого вреда здоровью", - сообщила гособвинитель.

"Смерть потерпевшего наступила в результате тяжелой открытой черепно-мозговой травмы и ковидной инфекции. Таким образом, подсудимый совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 106 части 3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - зачитала обвинительный акт прокурор.

В Павлодаре назвали причину смерти 23-летнего Алишера Советхана, скончавшегося после похода в ночной бар, передает корреспондент Tengrinews.kz.По заключению комплексной судмедэкспертизы, молодой человек скончался от тяжелых травм, полученных во время конфликта с родственником супруги, который, по версии следствия, избил и столкнул его вниз с лестничной площадки второго этажа.Об этом стало известно во время судебного процесса над 27-летним павлодарцем, обвиняемом в гибели потерпевшего. На суде прокурор огласила новый обвинительный акт с подробностями трагического инцидента, случившегося в мае 2021 года в ночном баре Павлодара.Как следует из документа, подсудимый и потерпевший праздновали рождение дочери общего знакомого. За столом между молодыми людьми возникла ссора, и для выяснения отношений оба вышли в коридор.По данным обвинительного акта, спасаясь от обидчика, парень выбежал на лестничную площадку второго этажа и, закрыв за собой дверь, стал ее удерживать, но тот с силой ее открыл и ударил кулаком в грудь, столкнул с лестничной площадки второго этажа на первый. В результате падения молодой человек получил множественные переломы костей головы, нижней челюсти, а также ребер, таза и шок третьей степени.Следом гособвинитель заявила ходатайство о заключении подсудимого под стражу, и судья Асемконыр Сайран его удовлетворила. Сразу после этого на молодого человека, который все это время находился на свободе, надели наручники и вывели из зала суда.Отметим, обвиняемого предали суду по статье 104 части 1 УК РК "Причинение смерти по неосторожности". Однако чтобы установить истинную причину гибели потерпевшего, в июне этого года суд решил провести дополнительную комплексную судмедэкспертизу в Алматинском институте судебных экспертиз. Для этого потребовалась повторная эксгумация останков погибшего. Сообщалось, что впервые его эксгумировали почти через год после смерти, причем без согласия родных."В этот раз согласились на эксгумацию, чтобы доказать, что наш сын не сам спрыгнул с лестничной площадки, а его избили и столкнули. Мы были уверены в этом с самого начала, и экспертиза это подтвердила", - сказал отец погибшего Марат Жумадилов.Родные не раз жаловались на затягивание расследования дела, сообщали, что одного из следователей отстранили за укрывательство фактов, а одного из фигурантов дела заподозрили в лжесвидетельстве.Отметим, еще год назад следствие проводилось по статье 106 части 3 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", санкция которой предусматривает от 8 до 12 лет колонии. Но позже дело переквалифицировали.Напомним, Алишер Советхан впал в кому и скончался в больнице Павлодара в июне 2021 года. Молодого человека доставили из ночного бара, куда он отправился в ночь с 27 на 28 мая по приглашению родственников супруги.