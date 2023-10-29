Взрыв на шахте в Караганде: число погибших выросло до 45 - СМИ

"До 45 увеличилось число погибших шахтеров. Об этом подтвердил заместитель директора филиала республиканского штаба аварийно-спасательных служб Геннадий Силинский", - говорится в сообщении.

Количество погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко в Караганде возросло, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Хабар 24".День траура проходит в КазахстанеНапомним, в Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко.Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области и поручил прекратить сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".Позже в правительстве заявили о завершении оформления сделки по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана.