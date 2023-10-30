В Казахстане разработали Единую программу воспитания для школ и колледжей

"Целью воспитания является воспитание трудолюбивого, честного, сознательного, созидательного гражданина на основе общечеловеческих и национальных ценностей", - говорится в документе

"В воспитательной работе организаций образования необходимо учитывать особенности современных детей, подростков и молодежи. необходимо отдавать приоритет использованию активных методов чем пассивным методам обучения", - говорится в документе.

"Использование интерактивных методов помогает детям и подросткам глубже понять ценности воспитания и применять их в повседневной жизни", - считают в Минпросвещения.

Министр просвещения подписал приказ от 19 сентября 2023 года "Об утверждении "Единой программы воспитания" в организациях образования, за исключением высших учебных заведений", сообщает Zakon.kz.-формировать умения и прививать навыки уважения родителей, взрослых, прислушиваться к их назиданиям, ценить семейный лад, достойно исполнять свои обязанности перед семьей;-прививать такие качества как доброта, честь, совесть, достоинство, ответственность, чувство заботы и справедливости, формировать трудолюбие и правовую культуру;-беречь национальное достояние, уважать казахский язык, национальные символы, сохранять мир, согласие, сплоченность и национальное единство, воспитывать патриотизм и государственность;-ценить здоровье, здоровый образ жизни, чистоту ума и эмоциональную устойчивость;-воспитать бережное отношение к природе, национальному и культурному наследию, экономному и эффективному использованию природных ресурсов.Программа включает в себя методы воспитания детей от рождения до 6 лет, от 6 до 10 лет, подростков от 11 до 15 лет, молодежи от 15 до 18 лет.Предусматривается, что образовательные организации обеспечивают целостность воспитания и обучения. Интеграция воспитания и обучения способствует проявлению таких ценностей, как национальный интерес, совесть, стремление в содержании всей воспитательной работы организаций образования.Воспитание учащихся осуществляется через: содержание учебных предметов, классных часов; внеурочной деятельности; сотрудничества с семьей; взаимодействия с неправительственными организациями.-учитывать воспитательную значимость темы и обеспечить ее реализацию в ходе урока;-учитывать воспитательный потенциал сквозных тем при планировании и проведении предметных недель в начальных классах;-обратить внимание на формирование общечеловеческих, национальных ценностей казахского народа при планировании и проведении предметных декад в средних и старших классах.-соблюдение последовательности и закономерности формирования национальных ценностей при разработке годового плана классных часов;-учет юбилейного календаря учебного года и обеспечение его реализации;-один час занятий в неделю должен быть введен в соответствии с расписанием школы, вовремя и регулярно проводиться.-реализация совместных проектов или социальных практик;-проведение мероприятий, посвященных видным, известным деятелям, в том числе в честь которых названы школы;-организация встреч с известными лицами края, ветеранами труда и выпускниками школы, которые успешно трудятся и вносят вклад в развитие региона, страны.-оказание педагогической поддержки родителям по вопросам, касающимся воспитания детей в организациях образования (планирование воспитательной работы, совместное управление и принятие решений);-установление контакта с родителями как получателей информации через страницы социальных сетей образовательной организации (Instagram, Facebook, Telegram);-организация новых видов родительских собраний (педсоветы, тренинги, семинары, коучинги, дни открытых дверей, лекции, педагогические гостевые лекции) с целью увидеть динамику развития обучающихся и обеспечить качественную обратную связь с родителями.-организация совместной работы с ведомственными учреждениями согласно интересам и проблемам организации образования или школы;-проведение занятий или мероприятий в определенных местах вне школы (музеи, театры, краеведческие экскурсии, посещение предприятий).Программа также предусматривает интерактивные методы обучения, которые обеспечивают активное участие подрастающего поколения в практике, обмене опытом. К ним относятся групповые обсуждения, ролевые игры, решение проблемных ситуаций или кейсов, исследовательские проекты, обучающие игры, дебаты, форумы и другие.Также говорится о необходимости привлекать учащихся к социальному опыту и проектам по по формированию ценностей воспитания. Ведь социальные практики и проекты состоят из деятельности, направленной на решение социальных проблем, улучшение условий жизни людей, развитие общества и внесение в него положительного опыта.Такие проекты дают возможность обучающимся развивать критическое мышление, эмпатию и социальные навыки, которые являются важными для успешного взаимодействия в обществе.Проекты, направленные на формирование экологической культуры обучающихся: "Чистый двор", "Зелёная школа", "ЭкоВолонтеры", "Экологический мониторинг", "Экологический туризм", "Бережливое потребление", "Вторая жизнь вещей", "Энергосбережение в школе", "Вода - источник жизни".Проекты, направленные на формирование правовой культуры у учащихся, могут охватывать широкий спектр деятельности от практической работы до научно-исследовательских проектов: "Моя страна и мои права", "Юридический квест", "Мой вклад в закон", "Жеткіншектің жеті жарғысы", "Правовые профессии". Все эти проекты призваны помочь обучающимся понять свои права и обязанности, а также функционирование правовой системы в стране.Для привития трудолюбия рекомендуются следующие проекты: "Мастерская рукоделия", "Еңбегі адал жас өрен", "Делай сам", "Кулинарный проект".Для формирования таких ценностей, как честь, совесть и достоинство, ответственность рекомендуются проекты: "Герои нашего времени", "Совесть в действии", "Искусство и ценности", "Честь в истории", "Жизненная история моей семьи", "Управление временем и самоорганизация".Пониманию важности здорового образа жизни и принятию полезных привычек, способствуют проекты: "Здоровое питание на каждый день", "Спорт в моей жизни", "Безопасность и первая помощь", "Психологическое благополучие и стрессоустойчивость", "Вредные привычки и их влияние на здоровье, "Сон и его влияние на здоровье", "Зависимость от экранов: новая вредная привычка", "Цифровая гигиена".В рамках предлагаемых проектов возможна организация литературных марафонов, квестов, челленджей, диспутов, различных конкурсов, фестивалей, а также экскурсии в театральные, музейные и исторические места.Также разработан совместный план с заинтересованными государственными органами по реализации программа на 2023-2026 года.-уважать своих родителей и взрослых, принимать и понимать свою ответственность перед семьей, ценить значение понятий как "шаңырақ", "жеті ата", "тектілік", дорожить семейным благополучием;-брать на себя ответственность за свои поступки в семье и школе, быть верными своему слову, делу, поддерживать младших, почитать старших, беречь и -дорожить честью и достоинством, высоко ценить честный труд;-проявлять патриотизм, иметь активную гражданскую позицию, благородство, считать своим долгом верно служить своему народу, защищать независимость государства, целостность страны и земли, знать традиции и сохранять их;-поддерживать чистоту помыслов и тела, культуру здорового образа жизни, гармонию души;-содержать в чистоте свой дом, двор, город, стремиться поддерживать в чистоте общественные места и окружающую среду, с любовью относиться к природе, признавать и почитать неповторимые черты родного края, уважать национальную культуру.Руководителям управлений образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент предписано принять необходимые меры по реализации "Единой программы воспитания" и комплексного плана на 2023-2024 учебный год.