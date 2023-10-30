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13 млрд тенге отдали казахстанцы онлайн-мошенникам

Просмотров:179 Опубликовано: Сегодня, 11:07
13 млрд тенге отдали казахстанцы онлайн-мошенникам
Фото: pixabay
Заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД Рустем Дюсетаев на брифинге 30 октября рассказал, что с начала года онлайн-мошенники обманули казахстанцев на 13 млрд тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Рустема Дюсетаева, в Казахстане участились случаи совершения киберпреступлений, в том числе мошенничеств в отношении интернет-пользователей.

"С начала года зарегистрировано 15,5 тыс. преступлений, связанных с обманом граждан через Интернет. В результате действий мошенников гражданам причинен ущерб на сумму 13 млрд тенге", – сообщил представитель МВД.


Чаще всего злоумышленники обманывают граждан через онлайн-торговлю. Таким способом совершили почти 7 тыс. мошенничеств. На втором месте по распространенности – фиктивные онлайн-займы в банках и микрокредитных организациях: с начала года зарегистрировали 1600 таких фактов.

Жертвами финансовых пирамид стали 1200 казахстанцев.

"Мошенники завлекают граждан, создавая ложные сайты от имени крупных, в том числе национальных компаний, банков, криптобирж. При этом все общение с так называемыми "менеджерами" и "брокерами" проходит в онлайн-режиме, через мессенджеры. В некоторых случаях для привлечения больших сумм мошенники проводят разовую выплату якобы дивидендов", – добавил Рустем Дюсетаев.


За счет распространения фишинговых ссылок мошенники совершили тысячу хищений со счетов граждан, в том числе посредством создания личного кабинета или подключения к нему.


Источник: Zakon.kz
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