Истязавшего стариков и детей студента-медика осудили в Астане

Сегодня в столице завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении студента-медика, который снимал на телефон свои издевательства над пожилыми пациентами хосписа и детьми с аутизмом, после чего отправлял эти видео своим друзьям, передает корреспондент Tengrinews.kz.Несостоявшегося врача признали виновным в истязании немощных пациентов и приговорили к 4 годам 8 месяцам лишения свободы. Их он проведет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней степени безопасности. Находившегося все это время под домашним арестом бывшего санитара взяли под стражу прямо в зале суда.Также осужденному предстоит выплатить 4 миллиона тенге в пользу потерпевших.Напомним, ранее СМИ сообщили о жестоком обращении студента медицинского университета в отношении тяжелобольных пациентов. 22-летний студент бил онкобольных, унижал людей с деменцией и издевался над детьми. Свои действия молодой человек снимал на видео и отправлял друзьям.