Нурлан Алдамжаров назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации

Постановлением Правительства Республики Казахстан Нурлан Алдамжаров 30 октября 2023 года назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации, сообщает Zakon.kz.



Об этом сообщает пресс-служба Правительства.



Нурлан Алдамжаров родился в 1975 году.



Окончил Ташкентский институт инженерной ирригации и механизации сельского хозяйства.



Трудовую деятельность начал в 1999 году с должности мастера, монтажника 4 разряда механической специализированной колонны №5 треста "Ташоблмелиоводстрой".



С 2002 по 2008 годы работал на различных должностях на коммунальных предприятиях Ташкента и Шымкента.



Перешел на госслужбу в 2008 году, работал в Южно-Казахстанской области.



С 2015 по 2016 годы – заместитель директора департамента организационно-контрольной работы, руководитель службы партийного контроля центрального аппарата партии "Нұр Отан".



В 2016 году стал ведущим специалистом отдела гидротехнических сооружений РГП "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам МСХ РК, после был назначен председателем Комитета.



С 2018 по 2020 годы – руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Жамбылской области.



В 2020 стал председателем Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.



26 октября 2023 года первым вице-министром водных ресурсов и ирригации был назначен Болат Бекнияз.