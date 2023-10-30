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Нурлан Алдамжаров назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:20
Нурлан Алдамжаров назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации
Фото: пресс-службы Правительства
Постановлением Правительства Республики Казахстан Нурлан Алдамжаров 30 октября 2023 года назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Нурлан Алдамжаров родился в 1975 году.

Окончил Ташкентский институт инженерной ирригации и механизации сельского хозяйства.

Трудовую деятельность начал в 1999 году с должности мастера, монтажника 4 разряда механической специализированной колонны №5 треста "Ташоблмелиоводстрой".

С 2002 по 2008 годы работал на различных должностях на коммунальных предприятиях Ташкента и Шымкента.

Перешел на госслужбу в 2008 году, работал в Южно-Казахстанской области.

С 2015 по 2016 годы – заместитель директора департамента организационно-контрольной работы, руководитель службы партийного контроля центрального аппарата партии "Нұр Отан".

В 2016 году стал ведущим специалистом отдела гидротехнических сооружений РГП "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам МСХ РК, после был назначен председателем Комитета.

С 2018 по 2020 годы – руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Жамбылской области.

В 2020 стал председателем Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

26 октября 2023 года первым вице-министром водных ресурсов и ирригации был назначен Болат Бекнияз.


Источник: Zakon.kz
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