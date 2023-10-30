Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 30 Октября
+16...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 471.87 KZT
  • €1 = 499.29 KZT
  • 1 RUB = 5.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении

Просмотров:107 Опубликовано: Сегодня, 18:08
Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении
Фото: Zakon.kz
Конституционный суд РК признал соответствующей Конституции меру ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркологического или токсикоманического опьянения, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее нормативное постановление вынесено Конституционном судом 27 октября 2023 года.

Суть дела
Заявитель в Астане управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В судебном заседании субъект обращения признал вину полностью и раскаялся в содеянном.

Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 608 КоАП, и подвергнут административному аресту на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Автор обращения отмечает, что санкция части первой статьи 608 КоАП безальтернативная и другого наказания не предусмматривает. При этом он указал на то, что за аналогичное правонарушение гражданин, не имеющий права управления транспортным средством, в случае управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения будет подвергнут административному взысканию в виде административного ареста на 20 суток с возможностью после этого получить водительское удостоверение.

Автор обращения видит в этом нарушение равенства всех перед законом и судом, которое заключается в том, что граждане, совершившие одинаковые административные правонарушения, подвергаются разным административным взысканиям.

Автор обращения также полагает, что неоправданно длительный срок административного взыскания в виде лишения права управления транспортным средством на семь лет нарушает право заявителя на свободный выбор рода деятельности и профессии, так как имеются виды деятельности и профессии, предполагающие наличие права управления транспортным средством.

Что решил суд
Конституционный суд признал соответствующей Конституции РК часть первую статьи 608 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Вместе с тем в документе отмечается, что в отношении субъектов, указанных в части шестой статьи 608 КоАП, не применяется лишение права управления транспортным средством ввиду отсутствия у этих лиц водительского удостоверения, подтверждающего такое право.

В суде также подтвердили, что в настоящее время лицо, привлеченное к административной ответственности за указанные правонарушения, вправе сразу сдать экзамен и получить водительское удостоверение, "что не соответствует целям профилактики административных правонарушений".

В связи с чем Конституционный суд рекомендовал правительству республики рассмотреть вопрос о совершенствовании правового регулирования ответственности физических лиц за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения с учетом правовых позиций Конституционного суда РК, изложенных в настоящем нормативном постановлении.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории республики, окончательным и обжалованию не подлежит.

Усиление мер ответственности за данные правонарушения были установлены в конце 2019 года. Тогда минимальный срок лишение прав был увеличен с трех до семи лет и установлен административный арест (минимально 15 суток, максимально 30 суток).

Как считают в МВД, принятые меры по усилению ответственности оправдали себя и оказали позитивное профилактическое воздействие на участников дорожного движения.


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика