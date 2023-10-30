В Кызылординской области сжиженный газ опять в дефиците

"В этом месяце наблюдается нехватка газа. Главная причина в том, что мы 80-90% газа получали у компании "Казгермунай"(КГМ). В среднем ежемесячно 5,5-6 тыс. тонн. В этом месяце из-за технических неполадок этот объем снизился до 4,8 тыс. тонн. Возникли трудности. Для примера, мы в августе получили около 8,7 тыс. тонн, в сентябре около 7,6 тыс. тонн", – сказал замакима.

"У компании есть возможность производить от 200 до 400 тонн газа в месяц. Из-за нехватки газа мы взяли у "Саутс-ойл" 104 тонны газа. До конца месяца возьмем еще 140 тонн газа. У нас есть возможности для стабилизации ситуации до ноября. На ноябрь предусмотрено 7,5 тыс. тонн газа. Из них 4,8 тыс. тонн КГМ, остальное из Атырау. Многие операторы избегают закупать газ из Атырау. Газ оттуда везут автотранспортом. Стоимость газа, доставленного из Атырау в Кызылорду, 75-80 тыс. тенге за одну тонну, тогда как у КГМ – 30-40 тыс. тенге за тонну. Атырауский газ в два раза дороже. Отчего прибыль операторов снижается, но, несмотря на это, мы закупаем газ в Атырау. В декабре газа будет немного больше, примерно 8 тыс. тонн. Если хорошо переживем ноябрь, до конца года проблем с газом не будет", – сообщил Кожаниязов.

"Работа УПГ-1 полностью остановлена. У УПГ-2 мощность меньше, чем у первой. УПГ-1 производила до 6 тыс. тонн газа. Сейчас компания может производить не более 4,8 тыс. тонн. По информации компании, УПГ-1 начнет работу в начале следующего года. Поэтому вместо 6 тыс. тонн будем временно получать 4,8 тыс тонн. И пока будем завозить газ из Атырау, Актобе, Шымкента. Этот газ обойдется дороже нашим предпринимателям, но делать нечего. Стоимость газа для потребителей останется на прежнем уровне", – отметил он.

"Фактически сейчас мы работаем, так сказать, "с колес". Привезли газ с месторождения Акшабулак, развезли по газовым заправкам и работаем", – сказал замакима.

"Так как нет газа. Нам ежемесячно дается лимитированно от 7,5 тыс. до 8 тыс. тонн газа. Больше не дают, чтобы взять и хранить. Все, что к нам поступает, сразу расходится. Поэтому мы и распределяем. Газохранилище у нас есть, но газа нет. И эта ситуация в течение всего года по всей республике", – посетовал спикер.

"В Кызылорду газ поступает с месторождения Акшабулак, с газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент. Его компримируют, делают метан. У нас есть несколько заправочных станций, все наши автобусы ездят на метане. У автобусного парка "Кызылорда" (АПК) есть две заправочные станции. Плюс одна частная АГЗС. В связи с тем, что количество автобусов увеличивается, мы рассматриваем вопрос приобретения еще одной заправочной станции для АПК. В перспективе есть планы, чтобы такие метановые АГЗС открыли для скорой помощи, полиции, пожарных, сегодня ездящих на бензине. Заправочная станция для АПК стоит 340-350 млн тенге. Это полезно с точки зрения экологии и нагрузки на бюджет. Сейчас газ стоит 64 тенге за литр, а бензин больше 200 тенге, газ почти в три раза дешевле. Конечно, есть разница по энергоемкости", – ответил Кожаниязов.

"Такой момент есть. В январе 2023 года мы поставили блокпосты, проверили. Несколько компаний попались. У нас унитарное государство, мы не можем сделать так, чтобы газ продавался только в Кызылординской области. Предприниматель имеет право вывозить газ, если у него есть заправки в нашей и других областях. Например, он едет с КГМ, говорит, что у него есть АГЗС в Туркестанской области, и везет туда. Мы изучаем накладные, сколько у него заправок, какой объем газа. В январе выявили лишние объемы газа. Кроме того, сейчас строят дорогу Кызылорда – Жезказган. Есть два асфальтобетонных завода, работающих на дизтопливе и газе. И, когда возникают проблемы с дизтопливом, они переходят на газ. Чтобы они не брали наш газ, социальный, удешевленный, для населения, мы поставили блокпосты на выезде из области. С министерством, скажем так, был нелицеприятный разговор, зачем ставим блокпосты, у нас унитарное государство. Извините, но тогда дайте нам столько газа, чтобы полностью покрыть потребность области. Вы же даете Приаралью 7,5 тыс. тонн, вот мы и защищаем свою область.



Нам непросто. На нас многие жалуются, обижаются. Когда идет распределение газа в регионе, бывает, кому-то больше, кому-то меньше. Пару недель назад мы собирали всех операторов. Один из них сказал, что в прошлом году получал столько газа в среднем ежемесячно. В этом году меньше. В прошлом году у нас было 22 оператора, в этом году 26. Раньше мы делили объем газа на 22, теперь на 26, потому что объем остался прежний. Мы же не можем сказать новичку, что ты не получишь газ, потому что старый привык получать столько-то. Или же оператор, чьи заправки находятся далеко от трассы Западная Европа – Западный Китай, просит больше газа, чем операторы из районных и областного центров", – подытожил Кожаниязов.