В Кызылординской области сжиженный газ опять в дефиците

Из-за лимитированного объема сжиженного газа в стране в Приаралье организовали блокпосты на выездах из области.
Ввиду снижения производства сжиженного газа в регионе с 6 тыс. до 4,8 тыс. тонн в месяц местные власти и операторы вынуждены закупать дорогой газ в других регионах, сообщает inbusiness.kz
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В регионе насчитывается 26 операторов, реализующих сжиженный газ, и 202 автомобильные газозаправочные станции (АГЗС), сообщил заместитель акима Кызылординской области Серик Кожаниязов. Он отметил, что в регионе возникла проблема с обеспечением голубым топливом АГЗС. Согласно заявкам, операторы запрашивают ежемесячно порядка 10 тыс. тонн газа, однако министерство выделяет всем регионам согласно лимиту. В среднем Приаралью выделяют 7,5-8 тыс. тонн.
Спикер отметил, что если объем газа составляет менее 7,5 тыс. тонн, то приходится вводить ограничения на заправках.
"В этом месяце наблюдается нехватка газа. Главная причина в том, что мы 80-90% газа получали у компании "Казгермунай"(КГМ). В среднем ежемесячно 5,5-6 тыс. тонн. В этом месяце из-за технических неполадок этот объем снизился до 4,8 тыс. тонн. Возникли трудности. Для примера, мы в августе получили около 8,7 тыс. тонн, в сентябре около 7,6 тыс. тонн", – сказал замакима.
По его словам, власти запросили 504 тонны у "СНПС-Актобемунайгаз". Восемь вагонов, вероятно, прибыли в регион. Для стабилизации ситуации с газом в акимате создан специальный штаб, работающий круглые сутки. На контроле ситуация в каждом районе, во всех населенных пунктах, на каждой заправке. В случае нехватки газа у одного операторы делятся между собой. Организованы блокпосты на трассах в сторону Жезказгана и Шымкента, чтобы выделенный Кызылординской области газ не вывозили в другие регионы.
Для решения проблемы закупается газ у компании "Саутс-ойл", занимающейся переработкой газа.
"У компании есть возможность производить от 200 до 400 тонн газа в месяц. Из-за нехватки газа мы взяли у "Саутс-ойл" 104 тонны газа. До конца месяца возьмем еще 140 тонн газа. У нас есть возможности для стабилизации ситуации до ноября. На ноябрь предусмотрено 7,5 тыс. тонн газа. Из них 4,8 тыс. тонн КГМ, остальное из Атырау. Многие операторы избегают закупать газ из Атырау. Газ оттуда везут автотранспортом. Стоимость газа, доставленного из Атырау в Кызылорду, 75-80 тыс. тенге за одну тонну, тогда как у КГМ – 30-40 тыс. тенге за тонну. Атырауский газ в два раза дороже. Отчего прибыль операторов снижается, но, несмотря на это, мы закупаем газ в Атырау. В декабре газа будет немного больше, примерно 8 тыс. тонн. Если хорошо переживем ноябрь, до конца года проблем с газом не будет", – сообщил Кожаниязов.
Он также сказал, что крупные операторы, помимо того что получают газ по сниженной цене, самостоятельно закупают газ у "Тенгиз Шевройл".
На вопрос о технических неполадках замакима сообщил, что у "Казгермунай" есть две установки по переработке газа, УПГ-1 и УПГ-2.
"Работа УПГ-1 полностью остановлена. У УПГ-2 мощность меньше, чем у первой. УПГ-1 производила до 6 тыс. тонн газа. Сейчас компания может производить не более 4,8 тыс. тонн. По информации компании, УПГ-1 начнет работу в начале следующего года. Поэтому вместо 6 тыс. тонн будем временно получать 4,8 тыс тонн. И пока будем завозить газ из Атырау, Актобе, Шымкента. Этот газ обойдется дороже нашим предпринимателям, но делать нечего. Стоимость газа для потребителей останется на прежнем уровне", – отметил он.
В регионе у нескольких операторов имеются газонакопительные станции.
"Фактически сейчас мы работаем, так сказать, "с колес". Привезли газ с месторождения Акшабулак, развезли по газовым заправкам и работаем", – сказал замакима.
Также в области имеется хранилище для газа, но нет возможности сделать запас на случай дефицита.
"Так как нет газа. Нам ежемесячно дается лимитированно от 7,5 тыс. до 8 тыс. тонн газа. Больше не дают, чтобы взять и хранить. Все, что к нам поступает, сразу расходится. Поэтому мы и распределяем. Газохранилище у нас есть, но газа нет. И эта ситуация в течение всего года по всей республике", – посетовал спикер.
На вопрос, достаточно ли у нас метана, чтобы перевести часть транспорта на него и снизить дефицит пропана, замакима ответил, что в Кызылорде есть несколько метановых АГЗС.
"В Кызылорду газ поступает с месторождения Акшабулак, с газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент. Его компримируют, делают метан. У нас есть несколько заправочных станций, все наши автобусы ездят на метане. У автобусного парка "Кызылорда" (АПК) есть две заправочные станции. Плюс одна частная АГЗС. В связи с тем, что количество автобусов увеличивается, мы рассматриваем вопрос приобретения еще одной заправочной станции для АПК. В перспективе есть планы, чтобы такие метановые АГЗС открыли для скорой помощи, полиции, пожарных, сегодня ездящих на бензине. Заправочная станция для АПК стоит 340-350 млн тенге. Это полезно с точки зрения экологии и нагрузки на бюджет. Сейчас газ стоит 64 тенге за литр, а бензин больше 200 тенге, газ почти в три раза дешевле. Конечно, есть разница по энергоемкости", – ответил Кожаниязов.
К слову, в области достаточно много автомашин ездят на газе, включая гибридные.
Летом 2021 года в области были выявлены факты вывоза значительных объемов сжиженного газа в другие регионы. Мы спросили, имеются ли подобные факты в этом году.
"Такой момент есть. В январе 2023 года мы поставили блокпосты, проверили. Несколько компаний попались. У нас унитарное государство, мы не можем сделать так, чтобы газ продавался только в Кызылординской области. Предприниматель имеет право вывозить газ, если у него есть заправки в нашей и других областях. Например, он едет с КГМ, говорит, что у него есть АГЗС в Туркестанской области, и везет туда. Мы изучаем накладные, сколько у него заправок, какой объем газа. В январе выявили лишние объемы газа. Кроме того, сейчас строят дорогу Кызылорда – Жезказган. Есть два асфальтобетонных завода, работающих на дизтопливе и газе. И, когда возникают проблемы с дизтопливом, они переходят на газ. Чтобы они не брали наш газ, социальный, удешевленный, для населения, мы поставили блокпосты на выезде из области. С министерством, скажем так, был нелицеприятный разговор, зачем ставим блокпосты, у нас унитарное государство. Извините, но тогда дайте нам столько газа, чтобы полностью покрыть потребность области. Вы же даете Приаралью 7,5 тыс. тонн, вот мы и защищаем свою область.
Нам непросто. На нас многие жалуются, обижаются. Когда идет распределение газа в регионе, бывает, кому-то больше, кому-то меньше. Пару недель назад мы собирали всех операторов. Один из них сказал, что в прошлом году получал столько газа в среднем ежемесячно. В этом году меньше. В прошлом году у нас было 22 оператора, в этом году 26. Раньше мы делили объем газа на 22, теперь на 26, потому что объем остался прежний. Мы же не можем сказать новичку, что ты не получишь газ, потому что старый привык получать столько-то. Или же оператор, чьи заправки находятся далеко от трассы Западная Европа – Западный Китай, просит больше газа, чем операторы из районных и областного центров", – подытожил Кожаниязов.
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