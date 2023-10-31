Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 31 Октября
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 471.87 KZT
  • €1 = 499.29 KZT
  • 1 RUB = 5.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Астане вводят усиление: по периметру города установили блокпосты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:45
В Астане вводят усиление: по периметру города установили блокпосты
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Полиция Астаны переведена на усиленный вариант несения службы, по периметру столицы выставляется семь блокпостов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в полиции, в связи с предстоящим в столице проведением крупных общественно-политических мероприятий с участием глав зарубежных государств для обеспечения должного уровня охраны правопорядка и безопасности личный состав департамента переведен на усиленный вариант несения службы.

"С 08:00 31 октября по периметру города выставляются семь блокпостов по направлениям городов Караганда, Косшы, Кокшетау, Павлодар, а также поселков Коргалжын, Астраханка и на подъезде в международный аэропорт (со стороны города) для проверки документов граждан, а также автомашин на наличие запрещенных веществ", - говорится в сообщении.


Жителей и гостей столицы просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

Напомним, что по сообщению Акорды, 1 ноября по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит лидера Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан.

2 ноября Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В ходе визита собеседники обсудят вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

3 ноября в столице Казахстана состоится саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии примут участие главы государств-членов ОТГ - Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита будут участвовать лидеры государств-наблюдателей ОТГ - Венгрии и Туркменистана.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика