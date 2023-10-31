В Астане вводят усиление: по периметру города установили блокпосты

"С 08:00 31 октября по периметру города выставляются семь блокпостов по направлениям городов Караганда, Косшы, Кокшетау, Павлодар, а также поселков Коргалжын, Астраханка и на подъезде в международный аэропорт (со стороны города) для проверки документов граждан, а также автомашин на наличие запрещенных веществ", - говорится в сообщении.

Полиция Астаны переведена на усиленный вариант несения службы, по периметру столицы выставляется семь блокпостов, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщили в полиции, в связи с предстоящим в столице проведением крупных общественно-политических мероприятий с участием глав зарубежных государств для обеспечения должного уровня охраны правопорядка и безопасности личный состав департамента переведен на усиленный вариант несения службы.Жителей и гостей столицы просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.Напомним, что по сообщению Акорды, 1 ноября по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит лидера Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан.2 ноября Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В ходе визита собеседники обсудят вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.3 ноября в столице Казахстана состоится саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии примут участие главы государств-членов ОТГ - Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита будут участвовать лидеры государств-наблюдателей ОТГ - Венгрии и Туркменистана.