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Вилла в ОАЭ, заводы и элитный ресторан: осужден фигурант дела Delta Bank

Просмотров:351 Опубликовано: Сегодня, 09:23
Вилла в ОАЭ, заводы и элитный ресторан: осужден фигурант дела Delta Bank
Фото: 2gis.kz
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании по делу АО Delta Bank, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Установлено, что в период с 2012 по 2017 год гражданин Н. Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.

"В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Н. Тлеубаеву и его родственникам. В том числе элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100-процентные доли в трех компаниях, расположенных в Праге, Чешская Республика, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти пять миллионов долларов", - рассказали в АФМ.


Кроме того, санкционирован арест 100-процентной доли "Вентспилского зернового терминала", расположенного в Латвии, путем направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвией.

"Вместе с тем в Фонд проблемных кредитов переданы пять сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Н. Тлеубаеву", - отметили в агентстве.


Приговором суда Н. Тлеубаев осужден на 10 лет лишения свободы.

"В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева Н. и его компаний являются АО "КазИнвестБанк", АО "Банк развития Казахстана" и АО "ЕНПФ". Агентством по финансовому мониторингу продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа", - говорится в сообщении.




Источник: Тengrinews.kz
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