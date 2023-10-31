Премьер заявил о введении ограничения на потребительские кредиты

"Некоторые граждане для закрытия просроченных кредитов берут новые под более высокий процент. Для кардинального решения проблем закредитованности необходимо вводить ограничения по условиям потребительского кредитования в банках и категориям получателей. Необходимо пересмотреть предельные ставки, суммы и сроки кредитования микрофинансовыми организациями, особенно выдающими займы "до зарплаты", - сказал Смаилов.

Премьер-министр Алихан Смаилов заявил о необходимости вводить ограничения по потребительским кредитам и пересмотреть ставки по займам "до зарплаты", передает корреспондент Tengrinews.kz.На заседании правительства Алихан Смаилов сообщил, что на 1 сентября 2023 года общий объем потребительских кредитов банков составил 9,2 триллиона тенге.Премьер считает, что все предлагаемые законодательные поправки должны быть проработаны и внесены в Парламент до конца года. Смаилов считает, что данные меры позволят ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан и минимизировать риски в потребительском кредитовании.