Экс-мажилисмена Нуржана Альтаева доставили в суд

"Альтаев обвиняется в том, что с февраля 2018 года по июль 2020 года за общее покровительство и лоббирование интересов НПП "Атамекен" получил от Мырзахметова А. в качестве взятки через посредника денежные средства на общую сумму свыше 50 миллионов тенге (115 тысяч долларов и 8 миллионов 150 тысяч тенге)", - сообщили в суде.

В Астане началось предварительное слушание по делу экс-депутата Мажилиса Нуржана Альтаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.Подсудимого доставили в зал специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны.Уголовное дело состоит из 15 томов, по делу проходит 18 свидетелей.Дело рассматривает судья Айжан Кульбаева. Согласно постановлению судьи, Альтаева подозревают в получении взятки в особо крупном размере по части 4 статьи 366 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 70-кратной до 80-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Преступление, в совершении которого подозревают Альтаева, относится к категории особо тяжких. По ним обязательно проводят предварительные слушания.Напомним, 27 октября предварительное слушание по делу Нуржана Альтаева перенесли на 31 октября из-за отсутствия прокурора. По словам судьи, государственный обвинитель был задействован в другом процессе. Это был второй раз, когда перенесли процесс по делу Альтаева.Антикоррупционная служба сообщила о задержании экс-депутата Мажилиса Нуржана Альтаева 7 июня этого года. Позднее стали известны подробности дела Альтаева. По данным Антикора, он, будучи вице-министром труда и социальной защиты населения, а в последующем депутатом Мажилиса, на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблая Мырзахметова. Сумма взяток, полученных Альтаевым, по версии Антикора, составила 135 тысяч долларов. 9 июня суд избрал для Альтаева меру пресечения в виде ареста.