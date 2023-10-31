Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 31 Октября
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 471.87 KZT
  • €1 = 499.29 KZT
  • 1 RUB = 5.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Экс-мажилисмена Нуржана Альтаева доставили в суд

Просмотров:162 Опубликовано: Сегодня, 14:40
Экс-мажилисмена Нуржана Альтаева доставили в суд
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Астане началось предварительное слушание по делу экс-депутата Мажилиса Нуржана Альтаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Подсудимого доставили в зал специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны.

Уголовное дело состоит из 15 томов, по делу проходит 18 свидетелей.

"Альтаев обвиняется в том, что с февраля 2018 года по июль 2020 года за общее покровительство и лоббирование интересов НПП "Атамекен" получил от Мырзахметова А. в качестве взятки через посредника денежные средства на общую сумму свыше 50 миллионов тенге (115 тысяч долларов и 8 миллионов 150 тысяч тенге)", - сообщили в суде.




Дело рассматривает судья Айжан Кульбаева. Согласно постановлению судьи, Альтаева подозревают в получении взятки в особо крупном размере по части 4 статьи 366 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 70-кратной до 80-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Преступление, в совершении которого подозревают Альтаева, относится к категории особо тяжких. По ним обязательно проводят предварительные слушания.

Напомним, 27 октября предварительное слушание по делу Нуржана Альтаева перенесли на 31 октября из-за отсутствия прокурора. По словам судьи, государственный обвинитель был задействован в другом процессе. Это был второй раз, когда перенесли процесс по делу Альтаева.

Антикоррупционная служба сообщила о задержании экс-депутата Мажилиса Нуржана Альтаева 7 июня этого года. Позднее стали известны подробности дела Альтаева. По данным Антикора, он, будучи вице-министром труда и социальной защиты населения, а в последующем депутатом Мажилиса, на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблая Мырзахметова. Сумма взяток, полученных Альтаевым, по версии Антикора, составила 135 тысяч долларов. 9 июня суд избрал для Альтаева меру пресечения в виде ареста.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 15:25
Понять и простить - так у нас делается.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика