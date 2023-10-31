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Списание кредитов казахстанцев: вице-премьер рассказала о единственном механизме

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:17
Списание кредитов казахстанцев: вице-премьер рассказала о единственном механизме
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Заместитель премьер-министра Казахстана Тамара Дуйсенова ответила на вопрос о том, могут ли казахстанцы рассчитывать на списание кредитов. По словам чиновницы, списание будет проводиться исключительно в рамках процедуры банкротства физических лиц, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отметила вице-премьер, раньше в Казахстане не существовало законодательной основы для списания кредитов. С этого года она появилась - речь идет о банкротстве физических лиц. Как было озвучено на заседании правительства, сегодня уже более 6 тысяч казахстанцев признали банкротами и списали им долги.

"По ним вопрос решен, и дальше эта процедура будет продолжаться. Вся работа будет идти в рамках законодательства и по тем регламентам, которые рассмотрены", - проинформировала Дуйсенова.


Вместе с тем не все должники имеют сегодня возможность воспользоваться банкротством. На это в ходе заседания правительства обратил внимание премьер-министр Алихан Смаилов.

"Для расширения охвата проблемных заемщиков Министерству финансов до конца года необходимо принять меры по упрощению подачи документов и совершенствованию процедуры применения внесудебного банкротства", - поручил премьер.


По информации правительства, на 1 сентября общий объем потребительских кредитов банков в Казахстане составил 9,2 триллиона тенге.


Источник: Тengrinews.kz
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