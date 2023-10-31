Должен ли Миттал понести ответственность за трагедию в Караганде, ответила вице-министр юстиции

"По этому факту ведутся работы со стороны лиц, которые отвечают у нас за соблюдение правил промышленной безопасности, технической безопасности, следственных органов. Если в действиях, которые допустили трагедию, имеются составы правонарушений, то в зависимости от результатов уже можно будет точно говорить. Естественно, ответственность есть. Но какого характера она будет, это установится по итогам завершения расследования", - сообщила Муканова.

"В целом Уголовный кодекс не разделяет: преступление совершено гражданином Казахстана или иностранцем. Утрированный пример: если иностранец на территории нашей страны нанесет вред жизни и здоровью другого человека, то он будет нести ответственность согласно нормам Уголовного кодекса", - ответила вице-министр.

В кулуарах Мажилиса вице-министра юстиции Алму Муканову спросили, должен ли инвестор нести ответственность за трагедию на шахте с правовой точки зрения, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам вице-министра, с инвестора ответственность никто не снимает.Также чиновницу спросили о том, возможно ли "технически" привлечь к уголовной ответственности иностранца и посадить его за решетку.