Кто из детей получит максимальную сумму из Нацфонда в Казахстане

"Расскажу на примере своей семьи. У меня трое детей. Старший сын – 1994 года рождения. Ему уже будет 30 лет. Он не примет участие в этой программе. То есть на следующий год он даже не будет подавать заявку. У меня дочка 2000 года рождения. Она тоже не будет принимать участие. Младший сын - 2007 года рождения. На его имя откроется счет в Едином накопительном пенсионном фонде. Но в 2023 году ему будет только 17 лет. Ему не будет пока это доступно", - сказала Ибрагимова.

"У меня есть внучка 2023 года рождения. Она в 2041 году 19 января как раз в свое 18-летие получит свои накопления, которые накопятся на ее персональном счету в ЕНПФ. То есть максимальную сумму получат дети, которые родились в 2023 году", - сказала она.

"Их невозможно списать другим банкам, предъявить исковые требования. Специальный текущий счет будет открыт только для этих целей. Тогда деньги поступят на этот счет и тогда молодой человек, достигший 18-летия, сможет выбирать: либо потратит на улучшение жилищных условий, либо пополнит депозит, или все-таки посчитает, что в наше время образование - более важный актив, чем недвижимость", - сказала она.

"У нас будет государственная образовательная накопительная система. Мы отрабатываем проект "Келешек", в рамках которого будет очень много возможностей, и в том числе - оплатить за обучение, которое даст возможность зарабатывать в будущем. Государственные органы поддержали оплату обучения не только внутри страны, но и за рубежом. Поэтому человек сможет выбрать", - заключила глава "Отбасы банка".

Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова рассказала, кто из детей получит максимальную сумму из Нацфонда, передает корреспондент Tengrinews.kz.На примере своего сына Ибрагимова рассказала, что в 2024 году ребенок, рожденный в 2007 году, выберет любой банк второго уровня либо "Отбасы банк", либо другой сервис, который покажется ему наиболее удобным, и подаст заявку с помощью электронной цифровой подписи.По данным Ибрагимовой, в Казахстане около 200 тысяч детей, которым на их ИИН родители открыли депозит.Ибрагимова рекомендовала детям вкладываться в образование.Напомним, 18 октября Парламент принял закон по вопросам начисления казахстанским детям средств из Национального фонда. Закон отправлен на подпись Главе государства.Закон разработан в целях реализации поручения Главы государства о необходимости запуска с 1 января 2024 года проекта "Нацфонд - детям", предполагающего отчисление 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия с возможностью их последующего использования на приобретение жилья и получение образования.