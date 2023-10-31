"Поступают угрозы". Суд по делу экс-депутата Альтаева перевели в закрытый режим

"В целях обеспечения безопасности участников уголовного процесса ходатайствую о проведении закрытого судебного заседания", - сказал Хайруллаев в ходе предварительного слушания в столичном суде.

"Следственным судом установлено при санкционировании меры пресечения, что Альтаев подозревается в совершении особо тяжкого уголовного правонарушения, а также учтена общественная опасность, что дало следственному суду основание считать, что, оставаясь на свободе, он может скрыться от органов судебного производства и суда, воспрепятствовать объективному и полному расследованию (...) В данном случае суд не усматривает необходимости изменить меру пресечения подсудимого с содержания под стражей на домашний арест или на иную меру пресечения, связанную с лишением свободы", - сказала Айжан Кульбаева.

"Государственный обвинитель заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании, мотивируя тем, что к ним обратился свидетель, который утверждает, что после дачи им показаний против подсудимого Альтаева в отношении него и его семьи стали поступать угрозы с целью давления. В целях обеспечения безопасности (просит. - Прим.) провести процесс в закрытом режиме (...) Учитывая личность Альтаева, его статус в обществе с целью обеспечения безопасности свидетеля и членов его семьи суд считает необходимым ходатайство государственного обвинителя удовлетворить и настоящее уголовное дело рассмотреть в закрытом судебном заседании", - заявила судья.

Прокурор Олжас Хайруллаев ходатайствовал о закрытии судебного процесса по делу экс-депутата Мажилиса Нуржана Альтаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.Свое ходатайство государственный обвинитель мотивировал необходимостью защиты некоторых участников процесса, в адрес которых якобы поступают угрозы "от неизвестных лиц".Судья Айжан Кульбаева постановила удовлетворить ходатайство.Судья добавила, что, в соответствие с частью 1 статьи 153 Уголовно-процессуального кодекса, мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость, изменяется на более строгую или мягкую, когда изменяется основание для избрания меры пресечения, предусмотренной статьями 136 и 138 УПК.Прокурор Олжас Хайруллаев также попросил судью отказать в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения.Судья Айжан Кульбава постановила отказать в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения. Это значит, что Альтаев останется в СИЗО на время судебного разбирательства.Главное судебное разбирательство пройдет 7 ноября в 10:00 в закрытом формате.