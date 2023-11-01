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Что изменится в жизни казахстанцев в ноябре

Просмотров:77 Опубликовано: Сегодня, 07:10
Что изменится в жизни казахстанцев в ноябре
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Что изменится в жизни казахстанцев в ноябре - в материале Tengrinews.kz.

Выборы акимов

С 5 ноября в Казахстане начнутся выборы акимов районов и городов областного значения. Заместитель председателя ЦИК Константин Петров сообщил, что на 45 должностей акимов выдвинуто 249 человек.

По информации Центризбиркома, выборы пройдут на следующих территориях:

область Абай: город Курчатов, Абайский район;
Акмолинская область: Аккольский, Астраханский, Есильский, Жаксынский, Шортандинский районы;
Актюбинская область: Иргизский, Хобдинский, Уилский районы;
Алматинская область: Балхашский, Жамбылский районы;
Атырауская область: Исатайский, Кзылкогинский районы;
Восточно-Казахстанская область: Алтайский, Глубоковский районы;
Жамбылская область: Жуалынский, район имени Турара Рыскулова;
область Жетысу: Кербулакский, Сарканский районы;
Западно-Казахстанская область: Бокейординский, Каратобинский, Таскалинский районы;
Карагандинская область: город Приозерск, Актогайский, Осакаровский районы;
Костанайская область: город Рудный, Алтынсаринский, Денисовский,
Карабалыкский, Федоровский районы;
Кызылординская область: Сырдарьинский, Шиелийский районы;
Мангистауская область: Бейнеуский район;
Павлодарская область: Актогайский, Железинский, Щербактинский районы;
Северо-Казахстанская область: Есильский, Мамлютский, Тимирязевский районы;
Туркестанская область: Байдибекский, Мактааральский, Сузакский, Шардаринский районы;
область Улытау: Улытауский район.

Визиты президентов

1 ноября по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан. В рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.

2 ноября Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ожидается, что в ходе визита собеседники обсудят вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

3 ноября в столице Казахстана состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии примут участие лидеры государств - членов ОТГ - Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита будут участвовать главы государств - наблюдателей ОТГ - Венгрии и Туркменистана.

Безвизовый режим Казахстана с Китаем

В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в Сиане (КНР), вступает в силу с 10 ноября 2023 года.

Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей.

При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней нужно будет заранее оформить въездную визу соответствующей категории. Безвизовый режим не дает права на трудоустройство, учебу и миссионерскую деятельность.

Магистратура и докторантура

25 октября стартовал прием заявок на участие в комплексном тестировании для поступления в магистратуру и прием документов на вступительный экзамен для поступления в докторантуру. Регистрация будет проходить на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz.

Регистрация на КТ продлится до 10 ноября 2023 года включительно. Само тестирование пройдет в ноябре-декабре.

В 2023 году проходной балл для поступления в научно-педагогическую магистратуру составляет 75 баллов, для поступления в профильную магистратуру – 50 баллов. В случае несогласия с результатами комплексного тестирования поступающие могут после завершения тестирования подать онлайн-апелляцию.

Регистрация на вступительный экзамен для поступления в докторантуру продлится до 10 ноября 2023 года. Вступительный экзамен пройдет в ноябре-декабре.

Казахстан на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу сенсационно победила команду Финляндии в восьмом туре отборочного цикла чемпионата Европы - 2024 и сохранила шансы на выход в финальную часть турнира.

Команде Казахстана предстоит сыграть на своем поле с Сан-Марино 17 ноября, а со Словенией - 20 ноября в гостях.

Казахстанцы в Хельсинки одержали волевую победу, но конкуренты по группе Н сумели сохранить отрыв.

Сборные Словении и Дании находятся в более выгодном положении перед двумя заключительными матчами, опережая нашу сборную на четыре очка, но у подопечных Магомеда Адиева остаются шансы на триумф.

Для прохода на Евро-2024 Казахстану нужна победа над Сан-Марино и Словенией, во-первых. Во-вторых, победа одной из команд в противостоянии Дании и Словении. Предпочтительнее обыграть датчан, но и ничьей может хватить.

Арифметика проста. Команде Казахстана предстоит сыграть на своем поле с Сан-Марино (17 ноября), а со Словенией - 20 ноября в гостях. Если Словения обыграет Данию в следующем туре, то у Казахстана останутся прежние цели, но в последнем туре нужна будет победа Северной Ирландии над Данией.

Другими словами, Казахстан должен набрать максимум очков, а Дания со Словенией - потерять больше четырех. Команды Финляндии, Северной Ирландии и Сан-Марино уже потеряли шансы на выход в финальную часть Евро-2024 через квалификацию.

Электронная очередь на границе Казахстана и России

С 1 ноября на казахстанско-российской границе планируется запуск пилотного проекта по внедрению системы электронной очереди на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" (Северо-Казахстанская область).

Система электронной очереди создана и обслуживается отечественными разработчиками и специалистами сервиса онлайн-бронирования CarGoRuqsat АО "Информационно-учетный центр" Министерства финансов Республики Казахстан со стопроцентным участием государства. Сервис реализован на базе цифровой платформы Qoldau.kz и является бесплатным.

Задача системы электронной очереди CarGoRuqsat состоит в предоставлении перевозчикам возможности предварительного бронирования очереди и автоматизации проверки необходимых документов в информационных системах.

В рамках пилотного проекта перевозчикам, планирующим выезд с территории Казахстана через автомобильный пункт пропуска "Бидаик", с 1 ноября 2023 года необходимо забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat.

Для этого необходимо пройти по ссылке, зарегистрироваться и войти в приложение CarGoRuqsat, выбрать пункт пропуска "Бидаик", указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве.

После одобрения заявки необходимо своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы.

Во избежание непредвиденных ситуаций Комитет госдоходов призывает перевозчиков заблаговременно производить бронирование электронной очереди для пересечения казахстанско-российской границы через пункт пропуска "Бидаик".

В свою очередь работники АО "Информационно-учетный центр" и Комитета госдоходов в период пилотного действия проекта обеспечат перевозчикам консультативную помощь.

По всем вопросам можно обратиться в Сall-центр КГД по телефонам: 1414, 8-800-080-7777.

Отдых

На ноябрь в Казахстане не выпадает ни одного государственного или национального праздника. В этой связи в данном месяце казахстанцам предстоит отдыхать исключительно в выходные дни. При шестидневной рабочей неделе их будет четыре: 5, 12, 19 и 26 ноября. Для тех, у кого пятидневка, к дням отдыха прибавятся 4, 11, 18 и 25 ноября.

Погода

В ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней, осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер прогнозируется в течение месяца. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по территории Казахстана не исключены гололедные явления и туманы.

В северной половине, на востоке и в центре республики по-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца. При вторжении холодных воздушных масс столбики термометров в самые холодные дни понизятся:

- на севере Казахстана в ночные часы до -20...-27 градусов, днем до -8...-13 градусов;
- в южной половине и на юго-западе страны ночью до -3...-12 градусов, днем до -1...+5 градусов.

При поступлении теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря воздух прогреется:

- в южной половине республики днем до +8...+17 градусов;
- в северной половине - до +3...+10 градусов.

Таким образом, температура воздуха на большей части Казахстана ожидается около и выше нормы на 1 градус, на крайнем севере Казахстана - ниже нормы на 1 градус. Количество осадков на большей части страны предполагается около нормы, в центральных и восточных регионах страны, а также в горных, предгорных районах юга и юго-востока республики - больше нормы.


Источник: tengrinews.kz
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