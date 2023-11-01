"Просят до 5 миллионов тенге за место". На кладбищах Алматы творится беспредел

"Действительно, эти ритуальные службы на ровном месте обогащаются так, что диву даешься - от их масштабов мздоимства аж дух захватывает! А ведь наладить прозрачность их работы и правда нетрудно. Видимо, кто-то ну очень крутой крышует этот бизнес и поэтому всячески препятствует наладить прозрачную, тарифную и мало-мальски честную деятельность этих служб".

На кладбищах Алматы происходят систематические поборы денег с родственников усопших. Сотрудники могут просить за место сотни тысяч тенге. Такие цифры нам озвучили горожане, похоронившие своих близких. И, по их словам, поступают столь внушительные суммы отнюдь не в городскую казну. Корреспондент Tengrinews.kz разбиралась в проблеме, о которой до сих пор не принято говорить вслух.О том, что места на кладбище продаются, и недешево, наша собеседница знала еще с детства, так как в семье велись разговоры о том, где и за сколько они были приобретены. Сама она столкнулась с такими фактами в 2006 году, когда скончался отец ее подруги."Мы приехали на Бурундайское кладбище, зашли в здание администрации. Один мужчина вышел, сразу начал показывать нам места и озвучивать стоимость. Было сказано: одно место стоит 300 долларов, двойное - 500 долларов. Про бесплатные он ничего не сказал. Так как мы были молодые и ничего в этом не понимали, то не стали торговаться и что-то спрашивать, а просто купили место за 500 долларов".После этого случая алматинка не раз сталкивалась с тем, что ее знакомые или родные платили деньги."Это касается всех кладбищ города: Бурундайского, Кенсайского, Центрального. Суммы проходят не через кассу, а даются на руки либо сотруднику ритуального агентства, либо администрации кладбища. Такое практикуется, даже когда хоронят рядом с усопшими близкими", - рассказывает женщина.Три года назад скоропостижно скончался отец алматинки."Все произошло внезапно. Кто-то из друзей предложил ритуальное агентство. Приехал мужчина, и мы поехали с ним на Бурундайское кладбище. Он сразу показал места в низине, которые стоят 100 тысяч тенге, это была болотистая местность. Конечно, я не могла похоронить там отца. И тогда он стал показывать другие места - за 300 тысяч, 500 тысяч, 800 тысяч, полтора миллиона, два миллиона тенге...Потом мы подъехали туда, где уже было вырыто место. Этот человек сказал мне, что могила предназначалась другому усопшему, но родственники в какой-то момент отказались. Это место стоило 700 тысяч, но сейчас, как он выразился, "горящее предложение" и я могу заплатить 500 тысяч тенге. Я согласилась. Правда, позже мужчина сказал, что якобы он что-то не так понял, и я доплатила ему еще около ста тысяч тенге".Женщина обращалась в Антикоррупционную службу города и даже предлагала выступить в роли подставного покупателя. Однако все обращения были проигнорированы, и дело с места так и не сдвинулось."Я как-то привыкла, что наши госорганы так поступают, и об этом забыла. За этот период уходили снова близкие, друзья. И все равно там или тут я слышала, что поборы продолжались.В прошлом году скончался родственник, он был полковником КНБ и даже на пенсии занимался преподавательской деятельностью. Это был очень уважаемый мною человек, который действительно служил своему народу, своей стране, и для меня было большой болью узнать, что даже для такого человека не нашлось приличного места на кладбище. Родственникам пришлось выложить те же 500 тысяч тенге за эти два метра земли. Я была очень возмущена!Пять месяцев назад были похороны в кругу близких людей. На Кенсае-2 за одно место заплатили 600 тысяч тенге. Через четыре месяца снова похороны, тогда отдали 800 тысяч.То есть ситуация не меняется, цены только растут, и суммы, которые мы платили, были отданы не за элитные места, это была глубь кладбища, неровные участки. А если уж говорить про хорошие места, то, по моим сведениям, на Кенсае, к примеру, расценки доходят до 5 миллионов тенге. И есть люди, которые готовы платить такие деньги.Центральное кладбище считается закрытым уже лет 20. Там происходят подзахоронения. И я знаю, что даже в таком случае платят деньги мимо кассы. А сейчас на этом кладбище снимают асфальт, и это уже не подзахоронения, а абсолютно новые захоронения, и они продолжаются. Непонятно, сколько вымогают денег с близких этих людей и вообще насколько законны такие захоронения", - говорит собеседница.По словам алматинки, такие большие суммы могли бы быть потрачены на благоустройство города, но они оседают в чьих-то карманах."С этой проблемой сталкивается каждая семья, и все мы платим эти деньги, но никаких мер никто не принимает. А ведь закрыть эту историю можно на раз-два. Если это муниципальная земля, неужели администрация города не может ввести официальные тарифы на эти злосчастные два метра? Да, должны быть однозначно бесплатные места. Но если даже за хорошие участки надо платить, пусть тогда эти деньги идут на строительство школ, садов, на те же кладбища, в конце концов. Там ведь такой ужас творится!Каждый раз, когда едем на Бурундайское кладбище, я в шоке от того, сколько там заброшенных могил и в каком оно удручающем состоянии пребывает. А мы продолжаем платить миллионы непонятно кому. Почему у нас до сих пор нет крематория? Лично я не хотела бы, чтобы мои дети, когда я уйду, платили бы эти миллионы".Пользователи Facebook также высказывались на эту тему. Вот некоторые комментарии:"У моей соседки летом случилось горе, утонули зять и внучка. Так чтобы их похоронить, ей пришлось взять кредит на миллион. Конечно, соседи помогли, кто чем мог, но вот такие поборы за землю и заставляют людей лезть в кредиты"."Да, чтобы более или менее прилично похоронить, меньше миллиона не получится, да и услуги эти практически в одних руках, сталкивался с этим, и не раз"."Когда-то наши автолюбители покупали красивые номера для своих машин "по чёрному". Сейчас это можно сделать абсолютно официально. Может такую же практику стоит ввести и с продажей мест на кладбищах?"Стилистика авторов сохранена.Мы провели небольшой соцопрос. Как выяснилось, люди действительно неофициально платят за место. Один из интервьюируемых рассказал, как сотрудник ритуальных услуг предложил ему "развести на месте", если он не найдет соответствующих документов для погребения. Еще опрошенные говорили, что замечали, как самовольно захватываются территории вблизи могил, например, забрасываются ветками. Так создается видимость, что место никому не принадлежит и, возможно, потом его можно будет продать.Также жители обратились к акимату Иргелинского сельского округа с просьбой обратить внимание на кладбище, которое находится вблизи микрорайона Алгабас (пересечение улиц Монке би и 7-я линия). По словам людей, оно пребывает в запущенном состоянии и там давно пора навести порядок. Несмотря на то, что Алгабас отошел к городу, территориально кладбище относится к сельскому округу.Еще собеседники просят решить спорный вопрос с проездом на кладбище. Дело в том, что проезд через центральный вход стал проблематичным после того, как часть земли (рядом с кладбищем, а также два ряда могил) были выкуплены частным лицом.