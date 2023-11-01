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Как будут расти цены на автогаз в Казахстане, рассказал глава Минэнерго

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:11
Как будут расти цены на автогаз в Казахстане, рассказал глава Минэнерго
Фото: gov.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, как будут расти цены на автогаз в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил министр, сейчас по Казахстану действует диапазон цен порядка от 50 до 80 тенге.

"При этом мы понимаем что себестоимость данного продукта порядка 110 тенге минимум. Но мы пока не планируем сразу устанавливать эту цену, то есть это будет поэтапный рост. Более того вопросы связанные с необходимой модернизацией завода, как вы знаете "КазМунайГаз" достаточно большие инвестиции вкладывает, в частности КазГПЗ строится, новое оборудование. Это также будет влиять на конечную цену продукции", - заявил министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Акорды.


Кроме того, журналисты поинтересовались у министра, ожидается ли рост сжиженного газа в следующем году.

"У нас в стране наблюдается существенный рост объемов потребления сжиженного нефтяного газа в качестве моторного топлива. Я уже просил автолюбителей пока повременить с переоборудованием своих автомобилей, потому что, мы понимаем, что в настоящее время сжиженный нефтяной газ поставляется на внутренний рынок ниже себестоимости. В этой связи у производителей отсутствует стимулы поставок данного газа", - отметил он.


Как отметил Саткалиев, сжиженный нефтяной газ также будут использовать как сырье для масштабных проектов нефтегазохимии.

"Нужно исходить из того, что сжиженный нефтяной газ является уникальным продуктом именно для нефтегазохимии, который будет способствовать созданию рабочих мест, созданию добавленной стоимости.


Вопросы резкого увеличения спроса мы, конечно, решаем за счет перенаправления объемов с экспорта, очень большую поддержку нам оказала компания ТШО, перенаправив порядка 20 тысяч тонн ежемесячно на внутренний рынок. Но мы понимаем, что эти ресурсы ограничены. По вопросам сжиженного нефтяного газа мы будем лимитировать (объемы поставок на внутренний рынок. - Прим.) после того, как запустится завод нефтегазохимии. И мы предоставим прогноз цен, в результате которого поэтапно, не допуская резких скачков, мы доведем стоимость сжиженного газа как минимум до уровня себестоимости, чтобы не допустить убытков участников рынка", - подчеркнул министр.




Источник: tengrinews.kz
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