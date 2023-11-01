Правила выдачи кредитов предложили изменить в Казахстане: подробности

"Предлагается производить расчет коэффициента долговой нагрузки по всем заемщикам-физлицам при получении любого займа (беззалоговые, залоговые потребительские, ипотечные займы, автокредиты и прочие) на основании официально подтвержденных доходов", - сказал он.

В Казахстане планируют запретить выдавать кредиты, если гражданин не подтвердил свои официальные доходы. Соответствующий законопроект разработан по инициативе депутатов, передает Tengrinews.kz.Как отметил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, в рамках законопроекта предусмотрены поправки для снижения долговой нагрузки казахстанцев. В частности, речь идет о:- запрете банкам и микрофинансовым организациям на предоставление любых займов при наличии просрочки свыше 90 дней за исключением реструктуризации;- запрете на уступку банками и микрофинансовыми организациями прав требования по займам граждан коллекторским агентствам;- распространении действующего запрета по истребованию вознаграждения после 90 дней просрочки на ранее заключенные потребительские займы;- введении обязательной отсрочки без начисления вознаграждения для заемщиков, призванных в армию;- введении запрета на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми."Кроме того, существующий порядок оценки платежеспособности заемщика, по нашему мнению, требует пересмотра, поскольку сейчас доход заемщика не ограничивается только официально подтвержденными доходами", - говорится в ответе Сулейменова на депутатский запрос.Необходим пересмотр исключений при расчете коэффициента перечня доходов, считает глава Нацбанка.По мнению Сулейменова, использование официальных доходов позволит заемщикам снизить их долговую нагрузку, а также потенциально будет способствовать желанию работников получать зарплату в большей степени в официальном порядке.Ранее премьер-министр Алихан Смаилов заявил о необходимости вводить ограничения по потребительским кредитам и пересмотреть ставки по займам "до зарплаты".