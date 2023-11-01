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Правила выдачи кредитов предложили изменить в Казахстане: подробности

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:13
Правила выдачи кредитов предложили изменить в Казахстане: подробности
Фото из открытых источников
В Казахстане планируют запретить выдавать кредиты, если гражданин не подтвердил свои официальные доходы. Соответствующий законопроект разработан по инициативе депутатов, передает Tengrinews.kz.

Как отметил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, в рамках законопроекта предусмотрены поправки для снижения долговой нагрузки казахстанцев. В частности, речь идет о:

- запрете банкам и микрофинансовым организациям на предоставление любых займов при наличии просрочки свыше 90 дней за исключением реструктуризации;
- запрете на уступку банками и микрофинансовыми организациями прав требования по займам граждан коллекторским агентствам;
- распространении действующего запрета по истребованию вознаграждения после 90 дней просрочки на ранее заключенные потребительские займы;
- введении обязательной отсрочки без начисления вознаграждения для заемщиков, призванных в армию;
- введении запрета на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми.

"Кроме того, существующий порядок оценки платежеспособности заемщика, по нашему мнению, требует пересмотра, поскольку сейчас доход заемщика не ограничивается только официально подтвержденными доходами", - говорится в ответе Сулейменова на депутатский запрос.

Необходим пересмотр исключений при расчете коэффициента перечня доходов, считает глава Нацбанка.

"Предлагается производить расчет коэффициента долговой нагрузки по всем заемщикам-физлицам при получении любого займа (беззалоговые, залоговые потребительские, ипотечные займы, автокредиты и прочие) на основании официально подтвержденных доходов", - сказал он.


По мнению Сулейменова, использование официальных доходов позволит заемщикам снизить их долговую нагрузку, а также потенциально будет способствовать желанию работников получать зарплату в большей степени в официальном порядке.

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов заявил о необходимости вводить ограничения по потребительским кредитам и пересмотреть ставки по займам "до зарплаты".


Источник: tengrinews.kz
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