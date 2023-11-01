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Павлодарский водитель 20 км преследовал автомобиль карагандинцев

Просмотров:423 Опубликовано: Сегодня, 15:10
Павлодарский водитель 20 км преследовал автомобиль карагандинцев
Фото из открытых источников
Жительница Карагандинской области рассказала, как ее с семьей на трассе в районе села Шарбакты преследовала машина, передает Liter.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

<…> Произошла ситуация, которая нас напугала. Мы хотели бы предупредить всех людей, кто едет в сторону ВКО. Некие люди специально ездят там и выслеживают водителей, кто едет один либо на транзитной машине. Они неадекватные, – рассказала женщина.


По ее словам, когда их машина остановились на обочине, сначала мимо них медленно проехала, а затем развернулась белая машина с молодыми людьми в салоне. Неизвестный автомобиль гнался за ними и подрезал на трассе.

Они хотели, чтобы мы остановились или врезались в них! Это продолжалось на протяжении 20 километров, и отстали они именно на границе, где началась Абайская область, – сообщила жительница Караганды.


Более того, приехавшим патрульным нарушители заявили, что в их авто карагандинцы якобы бросили бутылку. Однако правоохранители задержали 49-летнего водителя и возбудили административное производство по части 1 статьи 606 КоАП РК “Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки”. Мужчину также оштрафовали на 10 МРП.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 16:36
Да сами подрезали, вот и гнался за ними.
 
 

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