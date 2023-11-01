Зачем полиции ЗКО массажное кресло за 900 тысяч: ответ

В пресс-службе ДП ЗКО сообщили, что кресло еще не купили. Но, согласно приказу МВД, его приобретут "для психологической релаксации и коррекции психического состояния сотрудников". Массажное кресло будет стоять в кабинете психолога и "восстанавливать работоспособность сотрудников после выполнения оперативно-служебных задач".

В полиции Западно-Казахстанской области рассказали, зачем приобретают массажное кресло за 900 тысяч тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой Город".Ранее на лот обратила внимание общественник Самал Уразгалиева на своей странице в Facebook. Согласно скриншоту с сайта закупок, кресло стоит 891 694 тенге.Редакция издания посмотрела характеристики массажных кресел с аналогичной стоимостью. Они сделаны из искусственной кожи, имеют восемь программ массажа: воздушно-компрессионный, надавливающий, постукивающий, разминающий и растягивающий.Отмечается, что такие кресла уже есть в нескольких департаментах в других регионах.