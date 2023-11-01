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Зачем полиции ЗКО массажное кресло за 900 тысяч: ответ

Просмотров:314 Опубликовано: Сегодня, 15:46
Зачем полиции ЗКО массажное кресло за 900 тысяч: ответ
Иллюстративное фото ozon.kz
В полиции Западно-Казахстанской области рассказали, зачем приобретают массажное кресло за 900 тысяч тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой Город".

Ранее на лот обратила внимание общественник Самал Уразгалиева на своей странице в Facebook. Согласно скриншоту с сайта закупок, кресло стоит 891 694 тенге.

В пресс-службе ДП ЗКО сообщили, что кресло еще не купили. Но, согласно приказу МВД, его приобретут "для психологической релаксации и коррекции психического состояния сотрудников". Массажное кресло будет стоять в кабинете психолога и "восстанавливать работоспособность сотрудников после выполнения оперативно-служебных задач".


Зачем полиции ЗКО массажное кресло за 900 тысяч: ответ


Редакция издания посмотрела характеристики массажных кресел с аналогичной стоимостью. Они сделаны из искусственной кожи, имеют восемь программ массажа: воздушно-компрессионный, надавливающий, постукивающий, разминающий и растягивающий.

Отмечается, что такие кресла уже есть в нескольких департаментах в других регионах.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Bass66 (Посетители) Сегодня, 16:35
Наверное для выбивания показания с задержанных! smile
 
 

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