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Отток населения остановился впервые за четыре месяца в Казахстане

Просмотров:192 Опубликовано: Сегодня, 16:12
Отток населения остановился впервые за четыре месяца в Казахстане
Фото из открытых источников
В сентябре приехавших на ПМЖ в Казахстан оказалось на 507 человек больше, чем уехавших. Перед этим миграционное сальдо было отрицательным три месяца подряд, передает Liter.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По словам аналитиков, современное положение дел – не вполне типичное, так как чаще всего по итогам месяца уехавшие преобладают над приехавшими. По крайней мере, такой тренд наблюдался до октября 2022-го. Затем он прервался, и разница в пользу приехавших сохранялась целых восемь месяцев. В июне-августе все вернулось на свои места. Но в сентябре Казахстан снова стал страной, привлекательной для переезда.


Положительное миграционное сальдо обеспечили пять регионов. Прежде всего Астана (5,4 тыс. человек) и Алматы (3,2 тыс. человек). А вот показатели Шымкента (225 человек), Алматинской (169 человек) и Мангистауской (115 человек) областей оказались более скромными.

Сильнее всего в минус ушли Туркестанская (-1,9 тыс. человек) и Жамбылская (-1,2 тыс. человек) области.


Источник: liter.kz
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