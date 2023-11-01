13-летний мальчик совершил жуткую аварию на трассе в Акмолинской области

«Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что 13-летний подросток из села Кызылтан, управляя авто Volkswagen Passat, на 24 километре дороги Кокшетау - Омск, совершая маневр поворота, не пропустил легковушку, направлявшуюся из Кокшетау в село Аймак. В результате ДТП в больницу доставлен несовершеннолетний с ушибом голеностопных суставов», - сообщили правоохранители.

13-летний подросток совершил ДТП на трассе Кокшетау - Омск. Мальчика госпитализировали с ушибом голеностопных суставов, передает Azattyq Rýhy 31 октября в 13.07 часов в дежурную часть отдела полиции Зерендинского района поступило сообщение, что возле села Кызылтан произошло ДТП, есть пострадавший.Как выяснили позже полицейские, 44-летний отец несовершеннолетнего находился рядом, на пассажирском сидении, в то время как сын управлял машиной.В отношении отца ребенка составлен административный протокол по ст. 412 КоАП РК «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления».