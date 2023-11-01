Огромные очереди на границе с Россией: в КНБ сделали заявление

"Это связано с увеличением транспортировки плодоовощной продукции и носит сезонный характер. Пункты пропуска работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось", - говорится в сообщении.

В Комитете национальной безопасности прокомментировали информацию об огромной очереди на казахстанско-российской границе, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщили в ведомстве, в настоящее время в пунктах пропуска Актюбинской области "Жайсан" и "Алимбет" на казахстанско-российской границе отмечается скопление грузовых транспортных средств.Казахстанцев просят учесть сложившуюся ситуацию и по возможности скорректировать маршрут передвижения.Напомним, ранее сообщалось, что казахстанских водителей возмутили огромные очереди из фур на погранпереходе Жайсан в Актюбинской области. Они рассказали, что из-за долгого ожидания приходится выбиваться из рабочего графика и делать круг через Орск.