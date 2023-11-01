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Огромные очереди на границе с Россией: в КНБ сделали заявление

Просмотров:558 Опубликовано: Сегодня, 18:01
Огромные очереди на границе с Россией: в КНБ сделали заявление
Фото: gov.kz
В Комитете национальной безопасности прокомментировали информацию об огромной очереди на казахстанско-российской границе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время в пунктах пропуска Актюбинской области "Жайсан" и "Алимбет" на казахстанско-российской границе отмечается скопление грузовых транспортных средств.

"Это связано с увеличением транспортировки плодоовощной продукции и носит сезонный характер. Пункты пропуска работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось", - говорится в сообщении.


Казахстанцев просят учесть сложившуюся ситуацию и по возможности скорректировать маршрут передвижения.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанских водителей возмутили огромные очереди из фур на погранпереходе Жайсан в Актюбинской области. Они рассказали, что из-за долгого ожидания приходится выбиваться из рабочего графика и делать круг через Орск.


Источник: tengrinews.kz
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