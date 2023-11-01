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$1,5 млрд Нацфонда направили на трансферты в бюджет и закуп акций «КазМунайГаза» в октябре

Просмотров:164 Опубликовано: Сегодня, 19:17
$1,5 млрд Нацфонда направили на трансферты в бюджет и закуп акций «КазМунайГаза» в октябре
Фото из открытых источников
Астана. 1 ноября. КазТАГ – Более $1,5 млрд продано из Национального фонда в октябре для трансфертов в бюджет и приобретения акций АО «НК «КазМунайГаз», сообщает Национальный банк Казахстана.

«Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда для направления средств в республиканский бюджет и приобретения акций АО «НК «КазМунайГаз» за октябрь составили $1512 млн», - говорится в сообщении.


Доля продаж из Нацфонда составила 47% от общего объема торгов и не более $72 млн в день, уточняет регулятор.

Напомним, в октябре Нацбанк планировал продать из Нацфонда $1,5-1,6 млрд.
На основе имеющихся прогнозных заявок правительства, предварительно, в ноябре Нацбанк планирует продать валюты из Нацфонда в размере от $1,3 млрд до $1,4 млрд.


Источник: kaztag.kz
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