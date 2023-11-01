Мажилис утвердил размер трансферта из Нацфонда на три года

Кроме этого, законопроект определяет цену отсечения на нефть в размере в 2024 году 43,4 доллара за баррель, в 2025 году - 40,2 доллара за баррель, в 2026 году - 41,8 доллара за баррель.

"В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению комитетами Мажилиса Парламента Республики Казахстан представлены положительные заключения", - отметил депутат Мажилиса Мади Такиев.

Депутаты Мажилиса во втором чтении приняли законопроект "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы", передает корреспондент Tengrinews.kz.Согласно документу, размер гарантированного трансферта из Национального фонда Казахстана в республиканский бюджет на 2024-2026 годы составит 2 триллиона тенге ежегодно.Поступления в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора с учетом определенной цены отсечения прогнозируются в 2024 году - 2,2 триллиона тенге и по 2,2 триллиона тенге в 2025 и 2026 годах.Комитет по финансам и бюджету рекомендовал принять проект закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы" и направить его в Сенат.Напомним, в августе заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев заявлял, что в следующем году из Национального фонда будут привлечены трансферты в объеме 3,6 триллиона тенге.