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Мажилис утвердил размер трансферта из Нацфонда на три года

Просмотров:85 Опубликовано: Сегодня, 20:23
Мажилис утвердил размер трансферта из Нацфонда на три года
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Депутаты Мажилиса во втором чтении приняли законопроект "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно документу, размер гарантированного трансферта из Национального фонда Казахстана в республиканский бюджет на 2024-2026 годы составит 2 триллиона тенге ежегодно.

Кроме этого, законопроект определяет цену отсечения на нефть в размере в 2024 году 43,4 доллара за баррель, в 2025 году - 40,2 доллара за баррель, в 2026 году - 41,8 доллара за баррель.


Поступления в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора с учетом определенной цены отсечения прогнозируются в 2024 году - 2,2 триллиона тенге и по 2,2 триллиона тенге в 2025 и 2026 годах.

"В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению комитетами Мажилиса Парламента Республики Казахстан представлены положительные заключения", - отметил депутат Мажилиса Мади Такиев.


Комитет по финансам и бюджету рекомендовал принять проект закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы" и направить его в Сенат.

Напомним, в августе заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев заявлял, что в следующем году из Национального фонда будут привлечены трансферты в объеме 3,6 триллиона тенге.


Источник: tengrinews.kz
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