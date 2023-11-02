Полицейские с визитками пройдут по квартирам казахстанцев

В ходе акции стражи порядка проводят поквартирные обходы с вручением визитных карточек, выявляют и пресекают правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, мелкого хулиганства, распития спиртных напитков и появления в общественных местах в пьяном виде и так далее. Кроме того, участковые активно контактируют в чатах и на страницах социальных сетей, созданных жителями, где идет обмен информацией и срочными сообщениями. Ведь одним из приоритетных направлений совершенствования деятельности ОВД является установление тесных, доверительных отношений с гражданами и активизация работы по профилактике правонарушений.

В Казахстане стартовала республиканская акция "Ваш участковый!", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.В Министерстве внутренних дел отметили, что цель акции – дойти до каждого жителя и получить информацию по укреплению правопорядка и работе полиции на конкретной территории, также в полной мере владеть информацией по обслуживаемому административному участку.Также планируется проведение встреч с населением, приемы граждан в участковых пунктах полиции с участием представителей местных исполнительных органов и других организаций.Во время акции пройдет конкурс на звание "Лучший участковый инспектор полиции". Он будет проводиться в три этапа. Главная цель – определить самого компетентного участкового инспектора полиции, соответствующего профессиональным и деловым качествам, а также квалификационным требованиям, установленным для этой должности.Следует отметить, на сегодняшний день в стране функционируют порядка 3 тысяч участковых пунктов полиции. Несут службу более 7 тысяч участковых, из них 3,9 тысячи – в городах, 3,4 тысячи – в селах. Всего за участковыми закреплено 6 тысяч адмучастков.Данная республиканская акция продлится до конца ноября.