Появились данные о национальном составе Казахстана

"В общей численности доля казахов увеличилась с 63,1 процента до 70,4 процента. Также в число национальностей с наибольшим количеством вошли русские – 2,9 миллиона человек, узбеки – 614 тысяч человек, украинцы – 387 тысяч человек и уйгуры – 290 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Бюро национальной статистики опубликовало данные по национальному составу населения Казахстана по итогам переписи 2021 года, передает Tengri Life.Численность казахов составила 13,4 миллиона человек, прирост с 2009 года составил 33,7 процента (10 миллионов – в 2009 году.)Количество этносов в стране составило 124. Среди них такие этносы, как ливцы, вепсы, орочи, долганы, датчане, удэгейцы, цахуры, мансийцы, цанайцы, монголы, селькупы, чукчи, ульта, нивхы, ижорцы, кеты, коряки, крымчаки, нганасаны, саамы, чуванцы.В вопросники был добавлен вариант ответа "не указавшие". Таким образом, 24,8 тысячи человек отказались указывать свою национальность.Ранее сообщалось, что численность населения приближается к отметке в 20 миллионов. Самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в Астане, Алматы и в Мангистауской области.