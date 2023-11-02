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Появились данные о национальном составе Казахстана

Просмотров:315 Опубликовано: Сегодня, 12:00
Появились данные о национальном составе Казахстана
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Бюро национальной статистики опубликовало данные по национальному составу населения Казахстана по итогам переписи 2021 года, передает Tengri Life.

Численность казахов составила 13,4 миллиона человек, прирост с 2009 года составил 33,7 процента (10 миллионов – в 2009 году.)

"В общей численности доля казахов увеличилась с 63,1 процента до 70,4 процента. Также в число национальностей с наибольшим количеством вошли русские – 2,9 миллиона человек, узбеки – 614 тысяч человек, украинцы – 387 тысяч человек и уйгуры – 290 тысяч человек", - говорится в сообщении.


Количество этносов в стране составило 124. Среди них такие этносы, как ливцы, вепсы, орочи, долганы, датчане, удэгейцы, цахуры, мансийцы, цанайцы, монголы, селькупы, чукчи, ульта, нивхы, ижорцы, кеты, коряки, крымчаки, нганасаны, саамы, чуванцы.

В вопросники был добавлен вариант ответа "не указавшие". Таким образом, 24,8 тысячи человек отказались указывать свою национальность.

Ранее сообщалось, что численность населения приближается к отметке в 20 миллионов. Самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в Астане, Алматы и в Мангистауской области.


Источник: tengrinews.kz
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