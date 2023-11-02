"Не могу сказать, что его уши где-то торчат". Министра спросили о Болате Назарбаеве

"По документации, которую мы видели, изучили, он не является владельцем. Поэтому говорить о его персоне отдельно, его персонифицировать как-то я не могу, что Болат Назарбаев собственник, его там уши где-то торчат, юридически я не могу. Поэтому у нас есть лица, которые являются собственниками, это ТОО. Они подписали дорожную карту, взяли на себя обязательства, с них и будем спрашивать. То есть это те, кто сегодня в регистре зарегистрированы и являются официальными собственниками", - заявил Арман Шаккалиев на брифинге.

"Очень много нарушений. Чтобы они были устранены, была сформирована группа, сделали штат на рынке, стали устранять нарушения. Они (нарушения - прим.) складывались годами. Наша задача была привести рынок в формат выполнения законодательства", - добавил Шаккалиев.

Министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева спросили о статусе Болата Назарбаева в расследовании дела о нарушениях на рынке "Алтын Орда" в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.По его словам, юридически Болат Назарбаев не является владельцем рынка "Алтын Орда".Он добавил, что если бы юридически Назарбаев был оформлен как владелец рынка, имел долю, нанимал сотрудников и подписывал контракты, то его бы могли допросить по данному делу, потому что "перед законом все равны, нет никаких иммунитетов"."То есть сейчас Болат Назарбаев не проходит по данному делу?" - спросили журналисты."Он не проходит, он не является владельцем рынка", - ответил глава Минторговли.Министр добавил, что на рынке "Алтын Орда" Генпрокуратура провела проверку, по итогам которой были выявлены массовые нарушения: не исполнены санитарные требования, пожарные, строительные нормы.Он добавил, что большинство нарушений, связанных с санитарными нормами, удалось устранить. Что касается собственников - в этот вопрос Минторговли не вмешивается, "чтобы не было действий вне правового поля"."Алтын Орда" должна стать цивилизованным форматом работы. У них в планах строительство распределительного центра, торгового центра. Мы за процессом наблюдаем и промежуточно в конце ноября можем итоги обнародовать, что сделано, кто привлечен, что исправили и какие планы в 2024 году по приведению "Алтын Орды" в нормальный, цивилизованный формат", - добавил министр.Напомним, в октябре в Алматинской области начался судебный процесс над бывшим заместителем руководителя рынка "Алтын Орда" Эрмеком Маркабаевым, которого задержали в июне этого года прямо на улице недалеко от "Алтын Орды". В полиции тогда сообщили, что во время обыска у него обнаружили порошок и пистолет. Позже по факту возбудили уголовное дело.