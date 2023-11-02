"Не могу сказать, что его уши где-то торчат". Министра спросили о Болате Назарбаеве

Министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева спросили о статусе Болата Назарбаева в расследовании дела о нарушениях на рынке "Алтын Орда" в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По его словам, юридически Болат Назарбаев не является владельцем рынка "Алтын Орда".
"По документации, которую мы видели, изучили, он не является владельцем. Поэтому говорить о его персоне отдельно, его персонифицировать как-то я не могу, что Болат Назарбаев собственник, его там уши где-то торчат, юридически я не могу. Поэтому у нас есть лица, которые являются собственниками, это ТОО. Они подписали дорожную карту, взяли на себя обязательства, с них и будем спрашивать. То есть это те, кто сегодня в регистре зарегистрированы и являются официальными собственниками", - заявил Арман Шаккалиев на брифинге.
Он добавил, что если бы юридически Назарбаев был оформлен как владелец рынка, имел долю, нанимал сотрудников и подписывал контракты, то его бы могли допросить по данному делу, потому что "перед законом все равны, нет никаких иммунитетов".
"То есть сейчас Болат Назарбаев не проходит по данному делу?" - спросили журналисты.
"Он не проходит, он не является владельцем рынка", - ответил глава Минторговли.
Министр добавил, что на рынке "Алтын Орда" Генпрокуратура провела проверку, по итогам которой были выявлены массовые нарушения: не исполнены санитарные требования, пожарные, строительные нормы.
"Очень много нарушений. Чтобы они были устранены, была сформирована группа, сделали штат на рынке, стали устранять нарушения. Они (нарушения - прим.) складывались годами. Наша задача была привести рынок в формат выполнения законодательства", - добавил Шаккалиев.
Он добавил, что большинство нарушений, связанных с санитарными нормами, удалось устранить. Что касается собственников - в этот вопрос Минторговли не вмешивается, "чтобы не было действий вне правового поля".
"Алтын Орда" должна стать цивилизованным форматом работы. У них в планах строительство распределительного центра, торгового центра. Мы за процессом наблюдаем и промежуточно в конце ноября можем итоги обнародовать, что сделано, кто привлечен, что исправили и какие планы в 2024 году по приведению "Алтын Орды" в нормальный, цивилизованный формат", - добавил министр.
Напомним, в октябре в Алматинской области начался судебный процесс над бывшим заместителем руководителя рынка "Алтын Орда" Эрмеком Маркабаевым, которого задержали в июне этого года прямо на улице недалеко от "Алтын Орды". В полиции тогда сообщили, что во время обыска у него обнаружили порошок и пистолет. Позже по факту возбудили уголовное дело.
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