Полиции Алматы показали «ксиву» и они не зашли на место драки детей олигархов – свидетель

«Я директор данного заведения – даже я не смогла вызвать полицию, но кто-то из моих сотрудников вызвала патрульную машину, не патрульную, а «102», они приехали, даже если продолжение видео видите – кто-то из этих гостей показал «ксиву» (служебное удостоверение – КазТАГ), документы, они отправили их, они (полицейские – КазТАГ) даже к нам не зашли, где идет данная драка», - рассказала Адильбек на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе.

Алматы. 2 ноября. КазТАГ – Администратор караоке-зала Little Brazil Айнур Адильбек заявила о бездействии полицейских, вызванных в связи с дракой с участием Нурмухамета Нугмана и Жармухамеда Аппаза, которые приходятся сыновьями олигархам Бахаридину Аблазимову и Динмухамеду Идрисову соответственно.Как сообщалось ранее, один из телохранителей сыновей олигархов – Биржан Валиев – назван действующим сотрудником управления полиции Бостандыкского района Алматы.Напомним, 28 декабря 2022 года в Little Brazil произошла драка с участием сыновей миллионеров Аблазимова и Идрисова – Нурмухамет Нугман и Жармухамед Аппаз. По этому делу обвиняемыми проходили пять охранников, диджей и посетитель заведения. Их всех осудили на шесть лет тюрьмы. В числе осужденных оказался и актер Аскар Жумабек.1 ноября адвокат Мурат Адам рассказал о многочисленных нарушениях, как со стороны следствия, так и со стороны суда по данному делу.