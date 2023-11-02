Нетрезвый аким попал в аварию на служебном автомобиле

Инцидент случился 1 октября. Аким одного из сельских округов района Алтай за рулем служебного автомобиля Chevrolet Niva въехал в припаркованный во дворе ВАЗ 21099. Дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Алтае.

По материалам суда, нарушитель вину в совершении правонарушения признал и дал показания, что в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование, к слову, выявило у водителя опьянение легкой степени.

Сельский аким попал в аварию в нетрезвом виде в Восточно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на YK-news.kz.В качестве наказания суд назначил нарушителю 20 суток административного ареста и лишение права управления транспортом на семь лет.Постановление еще может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции.