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Нетрезвый аким попал в аварию на служебном автомобиле

Просмотров:510 Опубликовано: Вчера, 17:07
Нетрезвый аким попал в аварию на служебном автомобиле
Иллюстративное фото: Freepik
Сельский аким попал в аварию в нетрезвом виде в Восточно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Инцидент случился 1 октября. Аким одного из сельских округов района Алтай за рулем служебного автомобиля Chevrolet Niva въехал в припаркованный во дворе ВАЗ 21099. Дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Алтае.


По материалам суда, нарушитель вину в совершении правонарушения признал и дал показания, что в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование, к слову, выявило у водителя опьянение легкой степени.


В качестве наказания суд назначил нарушителю 20 суток административного ареста и лишение права управления транспортом на семь лет.

Постановление еще может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции.


Источник: tengrinews.kz
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