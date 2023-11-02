Сотрудник аэропорта Астаны найден мертвым на рабочем месте

"2 ноября в медпункт поступил вызов медиков на перрон по причине обнаружения работниками аэропорта водителя на рабочем месте в кабине транспортного ленточного погрузчика багажа и грузов без сознания. Медики после реанимационных мероприятий констатировали биологическую смерть водителя", - сообщила Тойгуль Жубанисова.

"После чего в их сопровождении на машине скорой помощи медпункта аэропорта тело было направлено в центр судебной медицинской экспертизы Астаны. Водитель в октябре 2023 года прошел медосмотр. Утром проходил обязательный предсменный медосмотр, жалоб на здоровье не было. Администрация международного аэропорта выражает соболезнования семье и близким погибшего сотрудника", - сказала Тойгуль Жубанисова.

В СМИ появилась информация о том, что на рабочем месте найден мертвым один из сотрудников аэропорта. За комментарием по ситуации Tengritravel.kz обратился к официальному представителю международного аэропорта Астаны Тойгуль Жубанисовой.В сети распространяется информация, что водитель перронной службы был найден мертвым в столичном аэропорту. Официальный представитель прокомментировала данное сообщение.Как уточнила представитель, прибывшая из города следственно-оперативная группа сотрудников МВД РК провела следственные действия.Официальный представитель аэропорта также уточнила, что семье погибшего будет оказана соответствующая социальная помощь.