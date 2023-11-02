Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 03 Ноября
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.13 KZT
  • €1 = 497.34 KZT
  • 1 RUB = 5.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Сотрудник аэропорта Астаны найден мертвым на рабочем месте

Просмотров:537 Опубликовано: Вчера, 18:28
Сотрудник аэропорта Астаны найден мертвым на рабочем месте
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В СМИ появилась информация о том, что на рабочем месте найден мертвым один из сотрудников аэропорта. За комментарием по ситуации Tengritravel.kz обратился к официальному представителю международного аэропорта Астаны Тойгуль Жубанисовой.

В сети распространяется информация, что водитель перронной службы был найден мертвым в столичном аэропорту. Официальный представитель прокомментировала данное сообщение.

"2 ноября в медпункт поступил вызов медиков на перрон по причине обнаружения работниками аэропорта водителя на рабочем месте в кабине транспортного ленточного погрузчика багажа и грузов без сознания. Медики после реанимационных мероприятий констатировали биологическую смерть водителя", - сообщила Тойгуль Жубанисова.


Как уточнила представитель, прибывшая из города следственно-оперативная группа сотрудников МВД РК провела следственные действия.

"После чего в их сопровождении на машине скорой помощи медпункта аэропорта тело было направлено в центр судебной медицинской экспертизы Астаны. Водитель в октябре 2023 года прошел медосмотр. Утром проходил обязательный предсменный медосмотр, жалоб на здоровье не было. Администрация международного аэропорта выражает соболезнования семье и близким погибшего сотрудника", - сказала Тойгуль Жубанисова.


Официальный представитель аэропорта также уточнила, что семье погибшего будет оказана соответствующая социальная помощь.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика