Спор вокруг Кашагана: Минэкологии озвучило подробности

Министерство экологии и природных ресурсов продолжает судебное разбирательство с оператором месторождения Кашаган. В ведомстве озвучили LS
подробности.
В министерстве отметили, что по результатам проверки филиала "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." (НКОК) установлено сверхнормативное размещение серы в объеме 1,02 млн тонн: размещено 1,7 млн тонн серы при разрешенном объеме в 730 тыс. тонн. По итогам проверки общая сумма экологических штрафов составила 2,3 трлн тенге ($5,1 млрд).
НКОК обжаловал результаты проверки в суде Астаны. В связи с этим иск удовлетворен частично.
Однако министерство, не согласившись с данным решением, подало апелляционную жалобу. В настоящее время орган государственной власти назначил экологическую экспертизу.
"Разрешение данного вопроса будет урегулировано в рамках правового поля", – уточнили в Минэкологии.
В ведомстве отметили, что компания направила в министерство уведомление с предложением о начале переговоров в соответствии с Соглашением о разделе продукции по Северному Каспию (СРПСК). Но оно, по информации министерства, не сопровождается какими-либо подтверждающими материалами и не содержит ссылок на какие-либо документы в поддержку изложенных в уведомлении вопросов.
В связи с этим Минокологии направило ответ о необходимости предоставления дополнительной информации с подтверждающими документами.
В министерстве юстиции сообщили, что 27 сентября 2023 года консорциум НКОК направил уведомление о споре в отношении проверок на его объектах, инициированных со стороны департамента экологии по Атырауской области. При этом не указывается сумма штрафа.
"Направление уведомления о споре не означает начало арбитража, а является его предварительной стадией. В настоящее время проводится соответствующая работа с заинтересованными государственными органами", – добавили в Минюсте.
Между тем в конце октября в ряде СМИ появилась информация о том, что в ноябре может быть остановлена добыча на Кашагане. При этом из неподтвержденных источников стало известно, что причиной остановки может стать отсутствие разрешений на эмиссии.
По этому поводу министр энергетики Алмасадам Саткалиев уточнил, что есть несколько аспектов. Спор Минэнерго с консорциумом не касается экосборов. Помимо этого, по линии окружающей среды ведется спор, связанный с хранением серы на месторождении. Работа идет в текущем порядке.
"Со своей стороны никаких факторов, которые могут привести к остановке работы месторождения, не вижу. Тем более со стороны государственных органов", – добавил он.
В Минэкологии также сообщили LS, что госуслуга по выдаче разрешений на эмиссии не имеет отношения к судебным процессам, которые находятся в производстве.
Позже в НКОК в ответ на запрос LS заверили, что консорциум получил экологические разрешения и продолжает производственные операции.
"В своей деятельности компания NCOC в качестве оператора по СРПСК соблюдает действующее законодательство РК, в котором предписано получение экологических разрешений", – добавили в консорциуме.
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