Спор вокруг Кашагана: Минэкологии озвучило подробности

"Разрешение данного вопроса будет урегулировано в рамках правового поля", – уточнили в Минэкологии.

"Направление уведомления о споре не означает начало арбитража, а является его предварительной стадией. В настоящее время проводится соответствующая работа с заинтересованными государственными органами", – добавили в Минюсте.

"Со своей стороны никаких факторов, которые могут привести к остановке работы месторождения, не вижу. Тем более со стороны государственных органов", – добавил он.