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Пострадавшим от мошенников казахстанцам "вернут" по 1000 долларов

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 12:26
Пострадавшим от мошенников казахстанцам "вернут" по 1000 долларов
Фото: Zakon.kz
В Казнете активно рассылают сообщение об услуге для людей, пострадавших от мошенников. Им предлагают возврат украденных средств, сообщает Zakon.kz.

На фото изображена председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова, которая якобы "приняла закон о выплате 1000 долларов пострадавшим от мошенников".











Пострадавшим от мошенников казахстанцам "вернут" по 1000 долларов


Специалисты Stopfake.kz в очередной раз призывают казахстанцев не доверять информации, пересылаемой в соцсетях.

"На официальном сайте Конституционного суда РК нет никаких сообщений об указанных выплатах. Подобную информацию не публиковали ни в одном из авторитетных источников. Это фейк. Такой прием используют мошенники", – говорится в сообщении.


Также сказано, что прикрепленная к посту ссылка ведет на сайт некой компании, которая, как сказано в описании, "специализируется на возврате денег из онлайн-казино, недобросовестных инвестиционных или брокерских компаний и букмекерских контор".

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана. Теперь, к примеру, в WhatsApp казахстанцы получают сообщение о том, что их выбрали для работы в Google.


Источник: zakon.kz
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