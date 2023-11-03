Пострадавшим от мошенников казахстанцам "вернут" по 1000 долларов

"На официальном сайте Конституционного суда РК нет никаких сообщений об указанных выплатах. Подобную информацию не публиковали ни в одном из авторитетных источников. Это фейк. Такой прием используют мошенники", – говорится в сообщении.

В Казнете активно рассылают сообщение об услуге для людей, пострадавших от мошенников. Им предлагают возврат украденных средств, сообщает Zakon.kz.На фото изображена председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова, которая якобы "приняла закон о выплате 1000 долларов пострадавшим от мошенников".Специалисты Stopfake.kz в очередной раз призывают казахстанцев не доверять информации, пересылаемой в соцсетях.Также сказано, что прикрепленная к посту ссылка ведет на сайт некой компании, которая, как сказано в описании, "специализируется на возврате денег из онлайн-казино, недобросовестных инвестиционных или брокерских компаний и букмекерских контор".Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана. Теперь, к примеру, в WhatsApp казахстанцы получают сообщение о том, что их выбрали для работы в Google.