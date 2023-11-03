Казахстан поможет Палестине: Токаев озвучил свое решение

На севере продолжается конфликт между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке – между Израилем и Палестиной. Сохраняется нестабильность в Афганистане. На Западе обостряется проблема нелегальной миграции. Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача – обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов", - заявил Токаев.

"Казахстан решительно осуждает такие методы. Обострение ситуации может привести к серьезным последствиям. В этой связи мы призываем разрешать любые конфликты исключительно путем мирных переговоров и дипломатического диалога. Для нас сохранение территориальной целостности всех государств и невмешательство в их внутренние дела – ключевые приоритеты. Важно неукоснительно исполнять резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и соблюдать нормы международного права", - отметил Глава государства.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о решении оказать гуманитарную помощь палестинскому народу, передает Tengrinews.kz."Актуальной задачей является повышение роли медиации (Mediation). Сейчас вокруг нас складывается сложная ситуация.Решение насущных проблем, которые не решались десятилетиями, путем насилия и террористических актов абсолютно неприемлемо, сказал Президент.Напомним, утром 7 октября Израиль заявил, что подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны. Израиль официально объявил о переходе в состояние войны.26 октября стало ХАМАС заявили, что Израиль вторгся в сектор Газа. 28 октября Израиль заявил о переходе к "новому этапу войны" в секторе Газа. По данным палестинского министерства здравоохранения в секторе Газа, с 7 октября в результате израильских атак на сектор Газа погибли 7 703 человека. Среди погибших более 3500 детей.