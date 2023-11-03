Выход жениха и невесты на свадьбе в Астане стал хитом в сети

Неудивительно, что ролики с казахских тоев привлекают внимание пользователей сети. Молодожены соревнуются в креативности, желая, чтобы именно их свадьба отпечаталась в памяти гостей.
Видео необычного выхода жениха и невесты на торжестве в Астане всего за несколько дней собрало более 6 миллионов просмотров, став настоящим хитом в соцсетях, передает Tengri Life.
Если вы хоть иногда заглядываете в TikTok или Instagram, то наверняка видели этот динамичный ролик. Причем видео было снято с разных ракурсов и каждая из версий стала популярной в сети.
А вот кадры, снятые за несколько секунд до выхода жениха и невесты к гостям.
Под роликом сотни комментариев, пользователи соцсети делятся своим мнением об увиденном: кому-то видео пришлось по душе, кто-то же отметил, что главной звездой вечера стал удивленный официант. Его реакция на выход пары завирусилась в сети.
"Где-то там подпевает один официант", "Будьте счастливы", "Поздравления", - пишут пользователи соцсети под постом.
Как оказалось, популярные видеоролики были сняты в конце октября на торжестве в Астане. Жених Даулет Жарасканов рассказал, что встретил свою будущую супругу во время работы на Экспо-2020 в Дубае. И именно там началась их история любви.
"Когда пришло время планировать свадьбу, мы решили сделать ее необычной. Танцевать и создавать музыку - моя страсть с детства. Мы хотели с любимой сыграть такую свадьбу, которая бы запомнилась всем гостям надолго. Так и получилось", - отметил Даулет Жарасканов, также известный как DJ Angel.
Диджей честно признается, что идея такого выхода жениха и невесты была подсмотрена в популярных зарубежных роликах.
"Мы не думали, что наше видео разлетится на просторах интернета, так как делали все для себя. Но хотели бы поблагодарить всех за теплые слова, а всем хейтерам хочется пожелать любви", - написал он в своем посте, комментируя успех ролика.