Выход жениха и невесты на свадьбе в Астане стал хитом в сети

"Когда пришло время планировать свадьбу, мы решили сделать ее необычной. Танцевать и создавать музыку - моя страсть с детства. Мы хотели с любимой сыграть такую свадьбу, которая бы запомнилась всем гостям надолго. Так и получилось", - отметил Даулет Жарасканов, также известный как DJ Angel.

"Мы не думали, что наше видео разлетится на просторах интернета, так как делали все для себя. Но хотели бы поблагодарить всех за теплые слова, а всем хейтерам хочется пожелать любви", - написал он в своем посте, комментируя успех ролика.

Неудивительно, что ролики с казахских тоев привлекают внимание пользователей сети. Молодожены соревнуются в креативности, желая, чтобы именно их свадьба отпечаталась в памяти гостей.Видео необычного выхода жениха и невесты на торжестве в Астане всего за несколько дней собрало более 6 миллионов просмотров, став настоящим хитом в соцсетях, передает Tengri Life.Если вы хоть иногда заглядываете в TikTok или Instagram, то наверняка видели этот динамичный ролик. Причем видео было снято с разных ракурсов и каждая из версий стала популярной в сети.А вот кадры, снятые за несколько секунд до выхода жениха и невесты к гостям.Под роликом сотни комментариев, пользователи соцсети делятся своим мнением об увиденном: кому-то видео пришлось по душе, кто-то же отметил, что главной звездой вечера стал удивленный официант. Его реакция на выход пары завирусилась в сети."Где-то там подпевает один официант", "Будьте счастливы", "Поздравления", - пишут пользователи соцсети под постом.Как оказалось, популярные видеоролики были сняты в конце октября на торжестве в Астане. Жених Даулет Жарасканов рассказал, что встретил свою будущую супругу во время работы на Экспо-2020 в Дубае. И именно там началась их история любви.Диджей честно признается, что идея такого выхода жениха и невесты была подсмотрена в популярных зарубежных роликах.